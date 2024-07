O Fluminense perdeu o atacante Marquinhos para a partida com o Juventude, nesta quinta-feira, às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador reclamou de dores após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e passou por exames, que constataram um edema na coxa direita.

Apesar de confirmar a lesão de Marquinhos, o Fluminense não revelou o período que o atleta precisará de tratamento para retornar aos gramados. Mas certamente será desfalque nos próximos compromissos do time na temporada.

Os atacantes tomam conta do departamento médico do clube, que já conta com Lelê, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Isaac, em transição física, e Cano, com dores no pé direito. Por outro lado, o zagueiro Felipe Melo, o lateral Marcelo e o meia David Terans treinaram normalmente.

Contra o Juventude, o trio de ataque do Fluminense deve ser formado por Arias, Kauã Elias e Serna. O técnico Mano Menezes deve definir a escalação da equipe titular na atividade desta quarta-feira.

Isso se o treinador não poupar alguns jogadores, já que a prioridade do time é deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Fluminense é o penúltimo colocado, com 17 pontos, contra 18 do Grêmio, o primeiro fora da zona de rebaixamento.