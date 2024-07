Ancelotti confirma estreia de Endrick pelo Real Madrid: 'Vai jogar 45 minutos'

O atacante Endrick já tem data marcada para estrear pelo Real Madrid. Em entrevista coletiva nos Estados Unidos, o técnico italiano Carlo Ancelotti comentou sobre o desempenho do jovem jogador nos primeiros treinos pela equipe espanhola e garantiu: o brasileiro disputará 45 minutos no amistoso contra o Milan. Ele usará o número 16.

A partida, que ocorre nesta quarta-feira, dia 31 de julho, às 21h30 (horário de Brasília), faz parte da pré-temporada do time de Madri. O jogo acontece no estádio Soldier Field, nos Estados Unidos, e terá transmissão do canal TNT e do serviço de streaming Max.

"Ele é um jogador muito jovem, muito potente e muito rápido. Estamos encantados de tê-lo junto conosco no elenco", afirmou Ancelotti ao ser perguntado sobre o atacante ex-Palmeiras. "Não vou pedir muitas coisas dele, pois temos que levar em conta que será um momento de muita emoção. Amanhã jogará 45 minutos", finalizou sem especificar em qual etapa o brasileiro atuará.

Na coletiva, o italiano ainda foi perguntado sobre a dura entrada que o zagueiro alemão Antonio Rüdiger deu em Endrick durante um treinamento na segunda-feira, dia 29. O vídeo do momento foi postado na internet e viralizou nas redes sociais, mostrando que o brasileiro não teria vida fácil nos treinamentos.

"Não foi nada sério", brincou Ancelotti. "Se o Endrick disse algo para Rüdiger depois, aí eu já não sei", afirmou rindo. "O Antonio é um jogador fantástico e, acima de tudo, um grande companheiro. Foi uma forma de dar as boas-vindas", disse o técnico.

No último sábado, dia 26, o brasileiro foi oficialmente apresentado como jogador do Real Madrid. Apesar de ter sido comprado pelo clube espanhol no final de 2022, o atacante só poderia jogar pela equipe ao completar 18 anos. Como a maioridade de Endrick foi atingida no dia 21 de julho deste ano, ele foi finalmente integrado ao elenco.

"Quero agradecer a todos por virem ao Santiago Bernabéu. Não vou mentir, não esperava tudo isso, tanta gente assim. A felicidade é muito grande. Estou muito feliz, porque sou fã do Madrid desde pequeno e agora vou jogar pelo Madrid. Estou muito feliz, minha família também", destacou Endrick, que foi recebido por uma multidão de fãs.