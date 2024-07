Calleri diz não ser possível conquistar três campeonatos: 'Vamos tentar ganhar alguma coisa'

O atacante Calleri afirmou ter visto evolução no time do São paulo, após a vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, nesta terça-feira, no MorumBIS, no jogo de ida das oitavas final da Copa do Brasil. Mas o jogador criticou o calendário e não vê possibilidades do time brigar pelo título de três competições no mesmo ano.

"Ano passado a gente ganhou um torneio bem difícil, estamos preparados para os mata-matas. O calendário não permite ser campeão nas três frentes. Temos muita vontade de ser campeões outra vez, tem a Copa do Brasil, a Libertadores, que é um sonho. Vamos tentar ganhar alguma coisa, São Paulo merece", disse o jogador.

Calleri destacou a participação de Erick, que entrou na etapa final. "Acho que foi um bom segundo tempo. Teve a expulsão (no time do Goiás), isso muda o jogo. A gente fez um baita segundo tempo, o Erick entrou e fez bela partida. Perdemos muitos gols, mas gol sempre é gol. Ganhamos. Queríamos ganhar com resultado maior, mas temos que parabenizar. Estamos evoluindo."

O jogador argentino lamentou a saída do colombiano James Rodríguez, que acertou a sua rescisão de contrato, nesta terça-feira. "Eu amo (James), como joga. Ele não conseguiu encaixar, foi uma pena ele não se encaixar, é um do melhores jogadores com quem já joguei. Uma pena ele ir embora, seria muito importante ter James Rodríguez no time para ganhar Libertadores e Copa do Brasil. Se o melhor era ele sair, é uma pena."