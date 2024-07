Com gol no último lance, Avaí e Botafogo empatam e ampliam jejum na Série B

Avaí e Botafogo-SP não conseguiram encerrar o jejum na Série B do Campeonato Brasileiro, empatando por 1 a 1 na noite desta terça-feira. O resultado foi mais doloroso para o time catarinense, já que sofreu o empate no último lance. A partida, válida pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno, foi realizada na Ressacada, em Florianópolis (SC).

O Avaí agora não vence há oito jogos, sendo cinco empates e três derrotas. Aparece na décima colocação com 25 pontos, quatro a menos do que o Vila Nova, que fecha o G-4 com 29.

Já o Botafogo não vence há sete jogos, sendo três empates e quatro derrotas. Com 19 pontos, abre a zona de rebaixamento em 17º lugar e perdeu a chance de sair da situação incômoda, já que a Chapecoense, 16ª colocada, também tem 19, mas melhor saldo de gols (-3 a -10).

Apesar da vontade dos dois times, o primeiro tempo começou de forma bem truncada e com poucas chances de gols. No comecinho, o lance mais perigoso foi chute de Toró, do Botafogo, defendido por César.

Na parte final, porém, foi mais movimentado. Após lateral para o Avaí, Tiago desviou e exigiu grande defesa do goleiro João Carlos, que se esticou todo par desviar. A bola ia em direção a Vagner Love, que já estava com o cabeceio armado para fazer o gol.

Logo depois, o Botafogo balançou a rede com Matheus Barbosa, após boa jogada de Patrick Brey pela esquerda, mas o VAR pegou impedimento e anulou o lance. O Avaí teve nova oportunidade em cobrança de falta. Mário Sérgio desviou e João Carlos fez outra boa defesa. Na sobra, o lateral cabeceou novamente, mas no travessão.

Na volta para o intervalo, o Avaí foi o primeiro a assustar em chute de Gabriel Barros, mas Fábio Sanches desviou. O Botafogo respondeu com finalização de Douglas Baggio, mas César espalmou. Baggio até balançou a rede depois após jogada de Jean Victor, mas o VAR pegou impedimento novamente e anulou outro gol.

No fim, o VAR entrou novamente em ação por possível pênalti para o Avaí. Toró, que estava na barreira dentro da área, desviou a cobrança de falta com o braço. Após revisão, o árbitro marcou o pênalti, convertido por Pedro Castro aos 37 minutos em chute rasteiro. João Carlos acertou o canto, mas não pegou.

Quando tudo indicava a vitória do Avaí, o Botafogo empatou aos 52 minutos. Após cobrança de escanteio e desvio, Fillipe Soutto apareceu na pequena área para completar de cabeça. O lance foi revisado pelo VAR, mas desta vez o gol foi validado, dando números finais ao jogo. Após o apito final, ainda deu tempo de Ericson, do Botafogo, ser expulso por reclamação.

Os dois times voltam a campo no final de semana para a 19ª rodada. No sábado, às 17h, o Botafogo recebe o Coritiba no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). No domingo, às 16h, o Avaí estará em Campinas (SP), onde duela com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 BOTAFOGO-SP

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo (Ronaldo Henrique), Pedro Castro e Giovanni (Roberto); Garcez (William Pottker), Vagner Love (Cassiano) e Natanael (Gabriel Barros). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

BOTAFOGO - João Carlos; Matheus Costa, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; João Costa (Ronald Camarão), Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha (Fillipe Soutto), Emerson Ramon (Willian Gabriel) e Patrick Brey (Jean Victor); Alexandre Jesus (Douglas Baggio) e Toró. Técnico: Paulo Gomes.

GOLS - Pedro Castro, aos 37, e Fillipe Soutto, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago (Avaí). Matheus Barbosa, Patrick Brey, Jean Victor e Douglas Baggio (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Ericson (Botafogo).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 5.019 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).