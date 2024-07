Atlético-MG e Vasco tentam confirmar favoritismo em dia de cinco 'decisões' na Copa do Brasil

Atlético-MG e Vasco tentam confirmar o favoritismo diante de CRB e Atlético-GO, respectivamente, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A quarta-feira ainda trará duelos entre Flamengo x Palmeiras, Corinthians x Grêmio e Athletico-PR x Red Bull Bragantino.

Longe da disputa por título no Brasileirão, o Atlético-MG tenta focar nas Copas. Nesta quarta-feira, entrará em campo para enfrentar o CRB, um dos dois únicos times da Série B que estão vivos no torneio, por isso é tratado como grande favorito.

O Atlético aposta também na boa fase do atacante Hulk, que fez quatro gols nos últimos dois jogos, diferente do CRB, que tenta surpreender ao mesmo tempo que busca se aproximar do G-4 da Série B, após se distanciar da zona de rebaixamento.

No outro jogo da rodada, o Vasco desafia o Atlético-GO, no Antônio Accioly. O time cruzmaltino vem de duas derrotas consecutivas e busca a reabilitação diante do lanterna do Brasileirão. A equipe goiana, no entanto, deve ter o foco total na Copa do Brasil, já que o rebaixamento na Série A está cada vez mais perto.

Com campanhas medianas no Brasileirão, Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam na Ligga Arena, em Curitiba, no jogo de ida da Copa do Brasil. O time paulista continua em busca de um grande título, enquanto a equipe paranaense quer surpreender novamente em um torneio eliminatório.

O destaque da quarta-feira, no entanto, é entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, o que é considerado por muitos como os times com os melhores elencos e os favoritos a todos os títulos da temporada. A equipe rubro-negra vive grande fase sob o comando do técnico Tite e quer provar isso diante de uma rivalidade que cresceu muito nos últimos anos.

Já o Palmeiras não vive um grande momento com o técnico Abel Ferreira, que começa a ouvir algumas críticas. O treinador terá que dar uma resposta já na quarta-feira para não deixar a tensão aumentar nos arredores do Palestra Itália.

Por fim, Corinthians e Grêmio duelam na Neo Química Arena. Eles se enfrentaram recentemente no Brasileirão, onde lutam para se distanciar da zona de rebaixamento, e empataram por 2 a 2. O time alvinegro, no entanto, ganhou moral desde a chegada do técnico Ramón Díaz.