Djokovic vence alemão, avança às quartas e encara Tsitsipas em Paris-2024

Após despachar Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic fez mais uma vítima em Paris-2024 nesta quarta-feira. O tenista número dois do mundo superou o alemão Dominik Koepfer por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, e avançou às quartas de final da chave de simples dos Jogos Olímpicos. Na sequência, ele enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas.

Mesmo ainda longe de empolgar no complexo de Roland Garros, Djokovic venceu com certa facilidade o atual 70º do mundo. Porém, enfrentou dificuldades ao longo do primeiro set, decidido somente nos games finais. Depois de passar trabalho para fechar a parcial inicial, o sérvio embalou na partida e começou a segunda parcial com tudo.

O favorito faturou uma quebra de saque logo no início e abriu 3/0, praticamente encaminhando o triunfo. Ele sustentou a vantagem e eliminou o alemão na ensolarada quadra central. Com o triunfo, o vice-líder do ranking se tornou o tenista mais velho a alcançar a fase de quartas de final em Jogos Olímpicos, com 37 anos e 74 dias, superando a alemã Angelique Kerber.

Foi a terceira vitória de Djokovic, que vinha de um triunfo sobre Nadal, seu maior rival no circuito, numa partida de dois sets. O clássico do tênis mundial foi disputado logo na segunda rodada porque o espanhol tem ranking baixo por estar jogando poucas competições no circuito da ATP.

Nas quartas de final, Djokovic vai enfrentar Tsitsipas, 11º do mundo, que avançou ao superar o argentino Sebastian Baez por 7/5 e 6/1. Os dois tenistas já decidiram Roland Garros em 2021, quando o sérvio buscou virada incrível após estar perdendo por 2 sets a 0. No retrospecto geral, Djokovic soma 11 vitórias, contra apenas duas do grego.

Em Paris-2024, o tenista da Sérvia busca sua sonhada medalha de ouro. Recordista de títulos de Grand Slam, ele tem como melhor resultado em Jogos Olímpicos a medalha de bronze obtida em Pequim-2008, há 16 anos.