Zubeldía procura substituto de Luciano no ataque do São Paulo para encarar o Flamengo

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira, um dia após a vitória sobre o Goiás, por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, visando a partida com o Flamengo, neste sábado, às 21h30, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía não terá o atacante Luciano, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Os trabalhos com foco nesta partida começaram com exercícios de posse de bola e um jogo de seis contra seis em espaço reduzido, além de estímulos físicos intermitentes. Não participaram dessas dinâmicas os jogadores que somaram mais minutos diante do Goiás.

Para a vaga de Luciano, Wellington Rato aparece como opção. Erick é outro que pode executar a função. O último, inclusive, teve um ótimo aproveitamento na vitória sobre o Goiás. Ele entrou durante a partida e acabou sendo um dos destaques.

A expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Wellington Rato e Lucas Moura; Ferreirinha e Calleri.

O São Paulo treinará novamente nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda, onde indicará o possível time que enfrentará o Flamengo. O clube paulista é o sexto colocado, com 32 pontos, contra 40 do próprio time carioca, o atual líder do Brasileirão.