Atlético-MG sofre 2 a 0, mas busca empate contra o CRB nas oitavas da Copa do Brasil

Mesmo sofrendo dois gols em seis minutos de jogo, o Atlético-MG buscou o empate por 2 a 2 com o CRB no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida foi realizada, nesta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time alagoano jogou com um a menos após sofrer o empate e os mineiros ainda tiveram um gol anulado no final.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Quem vencer, avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão aos pênaltis. O prêmio pela classificação é de R$ 4,515 milhões.

O CRB começou a partida muito concentrado e fez dois gols praticamente seguidos no começo. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, Willian Formiga subiu muito bem e testou firme para abrir o placar.

Enquanto o Atlético ainda assimilava o gol no início, o CRB ampliou o marcador no minuto seguinte. O time alagoano roubou a bola no campo ofensivo e a sobra ficou com Léo Pereira na intermediária. Ele carregou mais um pouco e finalizou de fora da área, no cantinho, marcando um belo gol.

Depois do baque, o Atlético se reorganizou e passou a dominar a partida. Antes do intervalo, aos 40, diminuiu com gol de pênalti de Paulinho. O goleiro até acertou o lado, mas a cobrança foi rasteira e no canto.

No segundo tempo, a pressão atleticana continuou e o empate saiu aos sete minutos. Guilherme Arana tentou cruzar e chutar. Sem sucesso, tocou para Gustavo Scarpa. Da entrada da área, ele chutou de primeira, de chapa, e acertou o ângulo.

Logo depois, Willian Formiga foi expulso ao dar uma cotovelada no rosto de Scarpa, deixando o CRB com um a menos. A pressão, que já era grande, aumentou ainda mais. Aos 38, Cadu até marcou, mas o árbitro marcou toque de mão no lance após revisão difícil no VAR.