Palmeiras leva 2 do Flamengo e terá de ser o 'time da virada' após erro na estratégia de Abel

Em um jogo com cara de final - afinal, são duas das equipes mais vitoriosas da década -, Flamengo e Palmeiras fizeram uma partida intensa em que o vencedor foi aquele que buscou realmente o triunfo. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã nesta quarta-feira.

A situação é delicada para o jogo da volta, quarta-feira, no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira vai precisar fazer três gols de diferença para avançar. Se vencer por dois, o time leva a decisão aos pênaltis.

Em uma sequência raríssima, o time somou a terceira seguida (duas pelo Campeonato Brasileiro). É um dos momentos de maior instabilidade da era Abel Ferreira. Não funcionou a estratégia do treinador de escalar um meio-campo mais fechado com três volantes e os lançamentos longos.

O time carioca chegou embalado após três vitórias seguidas e retomada a liderança do Campeonato Brasileiro. E levou esse entusiasmo para o início do jogo com uma finalização de calcanhar de Pedro como cartão de visitas. A estratégia era acelerar pela esquerda, principalmente com Cebolinha, acompanhando o entusiasmo frenético da torcida. Maracanã pulsante.

O Palmeiras, por sua vez, também atuou conforme o momento, cercado pela instabilidade de duas derrotas seguidas. Por isso, Abel optou por três volantes. A intenção era proteger a equipe obviamente, mas chegar com elementos-surpresa ao ataque. Com apenas um atacante de referência (Rony), o time visitante queria fazer lançamentos longos e embaralhar a marcação.

A partir de estratégicas tão diferentes, o time da casa dominou o jogo, mas o Palmeiras conseguiu quebrar o ritmo e impedir chances mais claras. A bola sempre rondou a área palmeirense, mas de forma pouco contundente. O time carioca sofreu um baque em seus planos porque teve de trocar Cebolinha, machucado, logo no início. Com isso, perdeu dinamismo pelos lados.

O ritmo frenético só foi retomado no segundo tempo. Não é preciso precisar se o time inflamou a torcida ou o contrário, mas o Flamengo quase abriu o placar aos 6, após finalização de Arrascaeta.

Em outra daquelas jogadas que só um elenco recheado de estrelas é capaz de fazer, Gerson achou Luiz Araújo que cruzou certinho para Pedro marcar. O Maracanã enlouqueceu.

A exemplo do que havia acontecido nas derrotas diante do Fluminense e Vitória, o time alviverde foi pouco criativo e ficou pouco com a bola. A estratégia do lançamento longo não funcionou, tampouco as apostas de Abel, como Rony e Felipe Anderson.

Para completar uma noite errática, faltava o erro na saída da bola. O zagueiro Gustavo Gómez, um dos grandes ídolos da fase vitoriosa do clube, errou um passe fácil na saída de bola. O Flamengo não perdoou com Luiz Araújo, grande nome do jogo, aos 27. O substituto de Cebolinha deu uma assistência e fez o gol decisivo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 PALMEIRAS

FLAMENGO - Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Gerson (Wesley); Arrascaeta, Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Tite.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Richard Ríos (Lázaro); Veiga (Dudu), Felipe Anderson e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Pedro aos 11 minutos e Luiz Aráujo aos 27 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS- Pulgar, Raphael Veiga, Gómez e Vitor Reis.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC).

RENDA - R$ 3.832.882,50.

PÚBLICO - 64.706 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).