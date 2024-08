Weverton reconhece fase ruim e pede foco para volta por cima: 'Nunca tivemos tantas derrotas'

A derrota de 2 a 0 para o Flamengo no Maracanã, na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi reflexo da fase ruim que o Palmeiras vem atravessando nos últimos tempos. Um dos jogadores mais experientes do elenco, Weverton cobrou uma reação dos companheiros.

"Nunca tivemos tantas derrotas em sequência. Não estamos acostumados com isso. Por tudo que o jogo representava, fizemos muito pouco diante do Flamengo no Maracanã. Vamos ter de trabalhar muito para melhorar", comentou.

Ainda sobre a partida, Weverton disse que o momento agora é de uma análise sobre tudo que tem sido feito ultimamente. "Sabemos que precisamos melhorar e vamos ter de melhorar. Todo mundo aqui sabe o que precisa ser feito e onde pode evoluir. Infelizmente hoje não produzimos o que poderíamos", comentou.

Em busca de argumentos para tentar explicar o que o time tem de fazer para mudar o cenário atual, o goleiro palmeirense recorreu ao calendário do futebol brasileiros para tentar uma virada de chave. "No domingo (encara o Internacional, em Porto Alegre) vamos jogar pelo Campeonato Brasileiro e acho que a nossa reação já começa nessa partida. Uma vitória já vai nos dar confiança para o jogo de volta da Copa do Brasil na semana que vem."

Mas se depender do histórico recente da equipe no Nacional, os números não são animadores em relação ao aproveitamento da equipe. O Palmeiras, nos últimos quatro jogos, sofreu três derrotas (Botafogo, Fluminense e Vitória) e venceu somente o Cruzeiro.

"Vamos ter esse tempo de treino e vamos trabalhar muito para tentar reverter essa situação", comentou após o duelo com o Flamengo, no Rio.