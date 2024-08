Abel cobra mais entrega e pede voto de confiança após derrota no Rio: 'Temos de acreditar'

Assumir erros, trabalhar muito e aumentar a confiança no trabalho que tem sido feito. Foi baseado nesse discurso que o técnico Abel Ferreira conduziu a entrevista coletiva nesta quarta-feira, após a derrota de 2 a 0 para o Flamengo, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Diante da superioridade apresentada pelo adversário, o treinador português foi direto ao assunto. "Não tivemos um bom desempenho e temos de assumir isso. Estamos com pouca confiança. O Flamengo fez um grande jogo e vamos ter de trabalhar muito para conseguir dar a volta por cima em nossa casa", comentou o técnico palmeirense.

O revés obriga o time paulista a adotar uma postura ofensiva no próximo encontro já que, somente um triunfo por três gols no Allianz garante a classificação à próxima fase no tempo normal. Apesar dificuldade, Abel pediu um voto de confiança da torcida.

"O primeiro passo é acreditar. Na quarta-feira vamos ter de fazer tudo para conseguir o nosso objetivo. Estivemos pouco inspirados e isso tem muito a ver com rendimentos individuais de jogadores. Mas esse grupo já entregou muita coisa (conquistas)", comentou.

Profundamente identificado com o clube, Abel afirmou que o trabalho vai continuar sendo feito. Diante dos problemas com jogadores contundidos e o calendário apertado, o comandante português afirmou que vai recorrer à estrutura do clube para poder levar a campo quem estiver melhor.

"Estou acostumado a passar por momentos difíceis. Não estamos na máxima força (atletas contundidos). Temos ainda jogadores que foram contratados que estão se adaptando. Agora é usar o nosso Núcleo de Performance para ver quais jogadores estão me melhores condições para poder nos ajudar na partida de volta", comentou.

Questionado sobre a insatisfação da torcida com a sequência de resultados ruins, o treinador afirmou que o seu histórico no clube mostra a qualidade do seu trabalho. "Não prometo títulos aos torcedores, mas trabalho. O que posso dizer é que estamos juntos, unidos. Só nós é que podemos mudar isso. E é o que vamos fazer. Treinar e fazer a nossa parte", completou.