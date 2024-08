Corinthians empata com o Grêmio pela Copa do Brasil em jogo com expulsões e gol anulado no fim

Em jogo de grandes emoções na reta final, Corinthians e Grêmio ficaram no 0 a 0 nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um a menos durante quase todo o segundo tempo, o time do Parque São Jorge teve um golaço anulado pelo VAR nos acréscimos. O Grêmio, que errou bastante enquanto teve um jogador a mais, também teve um atleta expulso antes do apito final.

A partida de volta acontece no dia 7, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, local escolhido pelo Grêmio para mandar o duelo. O clube ainda está impossibilitado de mandar jogos na arena em Porto Alegre por causa dos danos causados na tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

Antes da definição pela vaga nas quartas da Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo no domingo, às 16h, quando recebe o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio encara o Athletico Paranaense, nos mesmos dia e horário, em Curitiba.

Diferentemente do empate por 2 a 2 na semana passada, pelo Brasileirão, Corinthians e Grêmio adotaram uma postura mais cautelosa, com defesas organizadas e sem deixar espaços ao adversário. A equipe gaúcha iniciou melhor, apoiado nas jogadas individuais de Soteldo nas costas do lateral-direito Matheuzinho. Escalado mais uma vez com três volantes, o time corintiano teve superioridade no setor de meio-campo, mas com Rodrigo Garro acompanhado de perto pela marcação adversária, os donos da casa tiveram dificuldade em criar chances claras.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com a primeira grande oportunidade surgindo apenas aos 35 minutos, quando Hugo Souza fez ótima defesa em cobrança de falta próxima da linha da grande área - o goleiro operou um milagre no rebote, mas o bandeirinha assinalou impedimento. O lance animou a torcida e fez o Corinthians reagir, mas tanto Romero quanto Yuri Alberto não conseguiram dar sequência às jogadas. Na melhor chance alvinegra, Garro chegou a tentar chute improvável de fora da área, e quase acertou o ângulo.

Na volta do intervalo, o técnico Ramón Díaz resolveu fazer mudanças táticas. Tirou o volante Charles para colocar o ágil Wesley no ataque, além de sacar Yuri Alberto para pôr o talismã Giovane. O treinador viu seu plano de atacar o Grêmio ir por água abaixo quando Raniele acertou o joelho de Villasanti em entrada temerária. O árbitro Marcelo de Lima Henrique foi chamado ao VAR e decidiu pela aplicação do cartão vermelho.

O jogo ganhou outro contorno após a expulsão. Ramón Díaz precisou tirar Romero para consertar o meio-campo, promovendo a entrada do volante Ryan, enquanto Renato Gaúcho acionou o banco de reservas para deixar o time gremista mais ofensivo. Curiosamente, o Corinthians passou a ser mais perigoso na partida. Isso porque a equipe alvinegra se fechou bem e soube explorar contra-ataques, mas ainda pecando na finalização.

A reta final da partida foi de 'trocação'. O Grêmio esboçou uma pressão, mas errou bastante no momento do último toque. O Corinthians assustou nas descidas em velocidade, mas sem referência na frente, não conseguiu aproveitar as chances. Nos acréscimos, Giovane aproveitou lançamento de Hugo Souza, dividiu com a defesa e encobriu Marchesín com um lindo toque, para fazer explodir a Neo Química Arena. O VAR assinalou impedimento e anulou o que seria o gol da vitória alvinegra. Antes do apito final, o gremista Gustavo Nunes foi expulso por cotovelada em Pedro Henrique.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 GRÊMIO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Raniele, Alex Santana, Charles (Wesley) e Rodrigo Garro (Pedro Henrique); Ángel Romero (Ryan) e Yuri Alberto (Giovane). Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO - Marchesín; Pedro Geromel (Gustavo Nunes), Jemerson e Rodrigo Ely; João Pedro, Carballo (Edenílson), Villasanti e Reinaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Cristaldo (Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - Marchesín, Pedro Geromel e Jemerson (Grêmio); André Ramalho (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Raniele (Corinthians) e Gustavo Nunes (Grêmio).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE)

PÚBLICO - 43.315 torcedores.

RENDA - R$ 2.624.941,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).