Ramón Díaz elogia Corinthians com 'dez', Hugo Souza vê placar injusto e Raniele pede desculpa

O técnico Ramón Díaz admitiu que não gostou da atuação do Corinthians no primeiro tempo contra o Grêmio, na Neo Química Arena, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas elogiou a postura tática do time na segunda etapa, quando atuou a maior parte do tempo com um jogador a menos.

"Eu acho que no primeiro tempo nós não jogávamos bem. O que se viu foi um Corinthians pouco intenso, com muitas dificuldades também no meio. Depois quando a expulsão aconteceu, tínhamos que mudar taticamente. E também o esforço, seja de Yuri, de Romero, Yuri não estava 100%, por isso saiu. Esse mudança tática nos deu frescura com o Giovane, com o Wesley, nos deu muito mais profundidade, até que também tivemos a possibilidade de fazer o gol. A equipe, apesar de estar com 10, essa mudança tática nos favoreceu porque podíamos jogar, podíamos ser mais profundos", disse o treinador argentino.

O goleiro Hugo Souza elogiou a equipe. "Nosso time foi melhor. Conseguimos as melhores oportunidades. Com todo o respeito ao time do Grêmio, mas parece só uma equipe que jogou, que quis o gol o tempo inteiro e infelizmente não conseguimos a vitória. Nós fizemos um grande jogo. Agora é ir para o Sul e buscarmos o nosso resultado, que é o que a gente quer, é a classificação e temos todas as condições para isso."

Raniele, que recebeu o cartão vermelho no início do segundo tempo, pediu desculpas. "Essa não foi uma noite feliz para mim. Em uma jogada que não é da minha característica, por pouco não lesionei o Villasanti, a quem peço desculpas novamente. Infelizmente e corretamente fui expulso, comprometi todo o planejamento da equipe e não pude mais ajudar em campo. Tenho mais de 250partidas como profissional e nunca havia recebido um cartão vermelho. Nunca fui violento, sempre respeitei meus companheiros de clube e adversários. Meu histótico proa isso! Peço desculpas ao grupo, à comissão técnica e a vocês, torcedores, que sempre me apoiaram. Fica o aprendizado. Seguimos!", escreveu nas redes sociais.