Mayra Aguiar perde na estreia em Paris e interrompe série de três pódios seguidos no judô

Depois de três medalhas de bronze olímpicas consecutivas, a judoca Mayra Aguiar deixa os tatames dos Jogos de Paris-2024 sem subir ao pódio no torneio individual. Também três vezes campeã mundial, a brasileira foi derrotada na estreia pela italiana Alice Bellandi, atual vice-campeã mundial, nesta quinta-feira, na categoria até 78kg.

Como competiu pouco no atual ciclo olímpico, Mayra não teve a chance de entrar como cabeça de chave e o sorteio a colocou contra a segunda favorita do torneio olímpico logo na primeira luta.

O confronto com Bellandi foi equilibrado e decidido no golden score após igualdade nos primeiros 4 minutos. A italiana teve um waza-ari anotado no início do tempo extra, que encerraria a luta, mas a arbitragem retirou a marcação. Aos 2min11s do golden score, porém, a vice-campeã mundial provocou a queda e a eliminação da brasileira.

"A gente se cobra muito mesmo. É óbvio que tem a cobrança externa, mas a interna é sempre muito grande", afirmou a judoca de 32 anos, que chorou e pediu um abraço ao repórter da TV Globo após a sua luta. "O judô me ensinou muito a vida inteira. Queda, levanta, cai, levanta, cai."

Como a derrota de Mayra aconteceu antes das quartas de final, a brasileira não teve nem chance de disputar a repescagem e tentar uma nova medalha de bronze. Mayra ainda tem chance de medalha em Paris-2024 com a disputa por equipes, no sábado, quando completa 33 anos.

Outro representante do Brasil nos tatames de Paris nesta quinta-feira, Leonardo Gonçalves, na categoria até 100kg, também foi eliminado na primeira luta. O brasileiro fez uma luta equilibrada com Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, que saiu na frente e conseguiu um waza-ari com pouco mais de um minuto de luta.

O brasileiro conseguiu empatar na metade de confronto. Kostoev demonstrava estar bem mais desgastado fisicamente, mas conseguiu um segundo waza-ari aos 25 segundos do golden score e avançou às oitavas de final.