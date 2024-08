Brasil vai à final no 4x200m livre feminino em Paris-2024 e encerra jejum de 20 anos

A equipe brasileira de natação feminina fez bonito na piscina da Arena La Défense nesta quinta-feira e obteve a classificação para a final do revezamento 4x200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Formada por Gabi Roncatto, Mafê Costa, Maria Paula Heitmann e Stephanie Balduccini, a equipe brasileira ficou na quinta colocação geral, com o tempo de 7min52s81.

Com o resultado, o Brasil encerrou um jejum de 20 anos nesta prova. A última vez que o País fez final neste revezamento foi nos Jogos de Atenas-2004, com Joanna Maranhão, Mariana Brochado, Paula Baracho e Monique Ferreira, com o 7º lugar na final.

Nesta quinta, o Brasil ficou em segundo lugar em sua bateria e na quinta colocação geral, atrás de Austrália, Hungria, China e Estados Unidos. Canadá, Grã-Bretanha e Nova Zelândia são os outros classificados para a final.

"A gente estava pensando, analisando, e o foco era ficarmos entre as três nessa primeira série para garantir a vaga na final, e conseguimos a segunda posição. Então é um saldo bem positivo para o Brasil, estou muito animada para a tarde e espero melhorar", disse Maria Fernanda Costa, a Mafê, ao Sportv.

Novidade em relação à equipe que terminou na quarta colocação no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha, em fevereiro, Maria Paula Heitmann comemorou a classificação. "O objetivo era pegar a final e a tarde agora é ajustar esses detalhes para tentar melhorar o tempo", destacou Heitmann, que assumiu o lugar de Aline Rodrigues.

Stephanie Balduccini destacou a quebra do jejum do Brasil nesta prova. "No ano em que eu nasci esse revezamento participou de uma final olímpica. Vinte anos depois, eu posso participar. Acho que nadamos muito bem e ainda temos espaço para melhorar, o que é bom. O problema é quando não em espaço para melhorar."

A disputa por uma medalha olímpica está marcada para as 17h03 (horário de Brasília) desta quinta-feira. O Brasil ainda busca sua primeira medalha na modalidade nesta edição dos Jogos Olímpicos.

Também nesta quinta, Guilherme Caribé se despediu logo nas eliminatórias dos 50 metros livre. Ele foi o sexto colocado de sua bateria, com o tempo de 22s31. O brasileiro terminou no 13º lugar geral, sem conseguir avançar às semifinais, o que havia feito na prova dos 100 metros livre em Paris-2024.