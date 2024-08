Rebeca Andrade se torna brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos

Aos 25 anos e em seu terceiro ciclo olímpico, Rebeca Andrade já é a brasileira com o maior número de medalhas na história da Olimpíada. A prata conquistada nesta quinta-feira no individual geral da ginástica artística em Paris-2024 é a quarta da atleta desde Tóquio, quando ela conquistou as duas primeiras medalhas femininas da modalidade para o País. Ela terminou com a nota 57,932, melhor do que aquela obtida nos últimos Jogos (57,298).

Rebeca supera as marcas da ex-jogadora de vôlei Fofão e da judoca Mayra Aguiar, que conquistaram três medalhas ao longo das carreiras. A segunda ainda compete na categoria por equipes em Paris-2024 e pode chegar a seu quarto pódio, mas não pode mais ultrapassar a ginasta, já que foi eliminada da disputa até 78kg logo na estreia, também nesta quinta.

A ginasta, por sua vez, ainda disputará três finais até o fim da Olimpíada (trave, solo e salto) e pode chegar à marca de sete medalhas. Com base no desempenho obtido na final por equipes, Rebeca conquistaria pódio no solo e no salto, além do individual geral. Isso a faria superar o recorde de medalhas dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, maiores medalhistas olímpicos da história do País, com cinco medalhas cada.

Este é o segundo recorde que Rebeca quebra em Paris-2024. Ao se classificar para cinco finais, superou as marcas de Jade Barbosa (Pequim-2008) e dela mesmo, em Tóquio, em 2021. Em ambos os casos, as ginastas haviam disputado três decisões nos Jogos.

Se terminar a Olimpíada com ao menos quatro medalhas - já tem o bronze por equipes na bagagem -, Rebeca dobrará o resultado obtido em Tóquio. Na ocasião, conquistou a prata no individual geral e no salto. A "novidade" neste ano é a possibilidade de chegar com chance de medalha no solo.

Ao longo do individual geral, Rebeca brigou com Biles desde o primeiro aparelho - chegou a assumir a liderança após as barras assimétricas, segundo aparelho a ser executado. Ela também melhorou seu desempenho em relação a Tóquio. Depois de uma série de lesões na carreira, principalmente de ligamento, a ginasta vive em Paris a melhor fase de sua carreira.

Mesmo assim, não garante uma longa continuidade na Olimpíada. "O futuro a Deus pertence. Eu falo assim porque realmente, para mim, é muito difícil fazer individual geral depois de tantas lesões. Enquanto meu corpo aguentar, eu vou estar aqui. Pode ser que eu não faça todos os aparelhos. É importante preparar também os fãs, porque, quando a gente se despede, é muito difícil", afirmou, após a medalha de bronze por equipes.