Guarani trocou técnico por perfil e não vai reintegrar jogadores afastados na Série B

O executivo do futebol do Guarani, Rodrigo Pastana, abriu o jogo sobre a decisão do clube na mudança do comando técnico que é lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Pintado foi desligado e um dia depois, Allan Aal foi oficializado no cargo. Na visão do dirigente, o novo treinador tem mais "o perfil do elenco."

"A escolha do Allan Aal no Guarani foi por conta do perfil de jogo. No processo da vinda do Pintado, a gente já tinha entrevistado o Allan porque era um nome cotado para assumir o clube. Diante do que visualizei nos 15 dias com o grupo de jogadores, a gente tomou essa decisão porque o Aal tem o perfil mais próximo das características deste grupo", disse, o dirigente.

"O Pintado não teve nenhum problema de relacionamento aqui. Ele é um cara muito especial e meu amigo. A decisão foi puramente por causa de resultados e a gente espera que tudo melhore com a chegada de um treinador com perfil do grupo", justificou.

Já sobre os jogadores que foram afastados, ainda quando Pintado estava no comando, Pastana revelou queseguem fora dos planos para o restante da temporada. São eles: o lateral-direito Diogo Mateus, o zagueiro Pedro Henrique e os volantes Camacho e Kayque.

"As decisões tomadas não são apenas de uma pessoa. Não é só do treinador, não é só do executivo ou do Conselho de Administração. Elas são tomadas em conjunto. A decisão pelo afastamento e liberação dos atletas para empréstimos se mantém. Não há possibilidade de alterar essa decisão", completou.

Apesar de vir de vitória, o Guarani é lanterna da Série B com 11 pontos e volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, quando visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.