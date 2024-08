Tatiana Weston-Webb vence favorita ao pódio e está nas quartas do surfe no Taiti; Luana avança

Com as duas melhores notas do dia, e uma exibição de encher os olhos dos apaixonados pelo surfe, Tatiana Weston-Webb se garantiu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta quinta-feira, em grande estilo. O desafio diante de Caitlin Simmers, líder do ranking mundial, e favorita ao ouro, prometia uma disputa equilibrada. O que se viu, no entanto, foi um passeio da surfista gaúcha, que impôs um 12,34 contra 1,93 da americana. O dia reservou ainda o encontro de duas brasileiras. E quem continua é Luana Silva. Ela obteve a nota 6,77 e superou a compatriota Tainá Hinckel, 5,93 e se garantiu entre as oito melhores.

Na disputa entre Tati e Simmers, muita rivalidade estava envolvida já que as duas já tinham se encontrado no primeiro round de Paris-2024. Ali, a americana foi a responsável por mandar a brasileira para a repescagem. Nesse tira-teima, o troco foi dado. Com uma postura agressiva e apostando em manobras radicais, Tati emplacou um duplo 6,17, atingiu 12,34 no somatório das notas e jogou a pressão para a rival.

Faltando poucos minutos para o encerramento da disputa, Caitlin Simmers teve dificuldades para encontrar uma boa onda que pudesse garantir a vitória. Assim, com uma nota modesta, 1,93, a garota prodígio de apenas 18 anos deu adeus aos Jogos de Paris.

A próxima adversária de Tati já está definida. Na próxima etapa da competição, a brasileira vai enfrentar a espanhola Nadia Erostarbe. Feliz pelo desempenho, ela supera a performance obtida nos jogos de Tóquio, realizados em 2021, quando parou nas oitavas de final.

"Muito importante passar essa bateria. A Caitlin é um fenômeno. Precisava lutar muito e foi com esse pensamento que eu entrei. Era do começo até o fim. Consegui executar as ondas do jeito que eu queria. Estou muito feliz", afirmou Tati.

Já o duelo entre as brasileiras foi marcado por notas baixas e dificuldade na escolha das ondas. Luana Silva garantiu a sua permanência com uma nota 6,00 contra um 5,93 de Tainá Hinckel. Ela vai encarar nas quartas Brisa Henessy, da Costa Rica. Tati e Luana podem se encontrar em uma eventual semifinal da competição.

As surfistas entraram nas águas de Tehaupoo, no Taiti, nesta quinta-feira, para a definição das competidoras que seguem no torneio olímpico. Na primeira bateria, Caroline Mars, dos Estados Unidos, contabilizou 6,93 e superou a chinesa Siqi Yang, que somou apenas 1,63.

Em uma disputa equilibrada, a australiana Tyler Wright recebeu 8,50 no somatório de suas performances e despachou a israelense Anat Lelier, 7,74. Em uma briga caseira, a francesa Johanne Defay computou a nota 9,0 e derrotou a compatriota Vahine Fierro, 7,54.

Quem também se classificou foi a americana Carissa Moore. Ela não teve muito trabalho para se garantir na sequência do torneio (8,16) diante da surfista sul-africana Sarah Baum (3,87).

Pela bateria 5, a espanhola Nadia Erostarbe comandou as iniciativas e encabeçou as notas com um total de 8,34, contra um desempenho mais modesto de Shino Matsuda, do Japão, com 5,84, pela avaliação dos juízes.

Na última bateria das oitavas, Brisa Hennessy, da Costa Rica, confirmou a sua presença ao receber 11,84 dos juízes contra uma pontuação de 9,90 da portuguesa Yolanda Hopkins.