Zubeldía procura substituto para Luciano no ataque do São Paulo de olho no Flamengo

Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro e tendo pela frente o embalado Flamengo, o técnico Luis Zubeldía utilizou o treino desta quinta-feira para tentar montar o seu ataque para o encontro do final de semana. Com Luciano suspenso, ele estuda fórmulas para fortalecer o sistema ofensivo.

Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fortaleza, pela última rodada da competição. Esse vai ser o único desfalque do treinador argentino diante do cariocas. A ideia, no entanto, é manter o time com três homens na frente.

Escalar Lucas como jogador de meio-campo para municiar os atacantes é uma opção, mas não a única. Erick ou Wellington Rato atuando aberto para forçar as jogadas pelas extremas é uma possibilidade que Zubeldía também vem analisando.

Na atividade desta quinta-feira, ele comandou um coletivo e fez diversas interrupções para fazer ajustes de posicionamento e corrigir a movimentação da equipe. Como os titulares que atuaram contra o Goiás fizeram um treino regenerativo, Zubeldía vai aproveitar trabalho de sexta-feira para definir a equipe.

Com 32 pontos, o São Paulo quer aproveitar o fator campo para tentar se aproximar do pelotão de frente. O clube vem de três jogos sem vitória e busca frear o time flamenguista que chega embalado pela vitória do meio de semana sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil.