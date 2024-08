América-MG encara Brusque e tenta voltar a vencer para retornar ao G4 da Série B

Duas partidas irão abrir nesta sexta-feira as disputas da 19ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vindo de cinco jogos de invencibilidade, mas com quatro empates seguidos, o América-MG encara o Brusque, tentando voltar a vencer para retornar, pelo menos provisoriamente, para o G-4 - zona de acesso.

O jogo está marcado para as 19h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). É o segundo compromisso do Brusque transferido de Itajaí para a capital catarinense, após alguns jogadores reclamarem das condições do gramado do estádio Gigantão das Avenidas, onde o time estava mandando seus jogos.

O América-MG aparece na quinta colocação com 29 pontos, a mesma pontuação de Vila Nova e Mirassol, que estão dentro do G-4, mas ficam atrás nos critérios de desempate. Já o Brusque vive um momento completamente diferente. Com 19 pontos, aparece dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, mas caso vença pode sair do Z-4.

Mais tarde, às 21h30, Santos e Sport se enfrentam na Vila Belmiro, em um confronto da parte de cima da tabela. O time da casa chega embalado por oito jogos sem derrota e lidera a Série B com 33 pontos. Já o rival não sabe o que é perder há cinco jogos e aparece em sexto, com 28.

A rodada terá sequência com dois jogos no sábado, três no domingo, dois na segunda-feira e um na terça. Dentre os destaques, a Ponte Preta faz um duelo direto de meio de tabela com o Avaí e o lanterna Guarani tenta embalar a segunda vitória seguida diante do Ceará, fora de casa.

Confira os jogos da 19ª rodada da Série B:

SEXTA-FEIRA

19h

Brusque x América-MG

21h30

Santos x Sport

SÁBADO

17h

Botafogo-SP x Coritiba

21h30

Amazonas x Ituano

DOMINGO

16h

Ponte Preta x Avaí

18h30

Novorizontino x Goiás

Operário x CRB

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Chapecoense x Mirassol

21h

Vila Nova x Paysandu

TERÇA-FEIRA

21h

Ceará x Guarani