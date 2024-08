Hugo Calderano perde de sueco e disputará o bronze no tênis de mesa na Olimpíada de Paris-2024

Hugo Calderano foi derrotado na semifinal da chave de simples do tênis de mesa, nesta sexta-feira, e disputará a medalha de bronze na Olimpíada de Paris-2024. O atleta brasileiro desperdiçou 10 set points e acabou sendo superado pelo sueco Truls Moregardh por 4 a 2, com parciais de 12/10, 16/14, 7/11, 11/7, 10/12 e 11/8, em 1h08min de confronto, e perdeu a chance de brigar pelo ouro.

A disputa do terceiro lugar está marcada para as 8h30 de domingo, pelo horário de Brasília. Seu adversário na briga pelo bronze será o francês Felix Lebrun por 4 a 0. Curiosamente, o brasileiro superou o irmão de Felix, Alexis Lebrun, nas oitavas de final, na quarta-feira. Alexis é o atual 16º do ranking mundial, enquanto Calderano é o número seis na lista dos melhores do mundo.

Nesta sexta, o mesa-tenista do Brasil começou o jogo exibindo concentração e precisão. Também soube aproveitar os erros do sueco nos primeiros pontos para abrir 10/4. A boa vantagem, contudo, desapareceu diante da forte reação de Moregardh, que buscou a virada para fazer 12/10.

O segundo set foi mais tenso, numa disputa ponto a ponto, com direito a uma punição ao sueco. Mais vibrante, o brasileiro abriu 7/4. Novamente, o adversário virou o placar e chegou a ter dois set points, ambos desperdiçados. Calderano se manteve no set, também teve a chance de fechar, porém na sequência não conseguiu impedir o sueco de fechar mais uma parcial.

O set seguinte teve roteiro diferente: o brasileiro abriu e sustentou sua vantagem ao longo da parcial. O sueco, jogando abaixo do nível que apresentou no início da partida, não esboçou reação desta vez e o duelo ganhou em equilíbrio.

A quarta parcial destoou ainda mais, desta vez a favor de Moregardh. Pela primeira vez na partida, ele começou na frente e não foi alcançado pelo brasileiro até o fim do set, abrindo 3 a 1 na semifinal. Mas a resposta de Calderano foi rápida no equilibrado quinto set, marcado pela "trocação". Ele levou a melhor e forçou a disputa da sexta parcial, quando o sueco voltou a ser dominante.

Apesar da derrota, Calderano consolidou seu nome na história da modalidade no Brasil. A semifinal é o melhor resultado de um brasileiro na história do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos. A melhor campanha do País no tênis de mesa pertencia ao próprio Calderano, com as quartas de final em Tóquio, em 2021. E, também com a semi, ele havia se tornado o primeiro atleta de fora da Ásia ou da Europa a alcançar esta fase.

O brasileiro ainda poderá fazer história também em nível continental e mundial. Isso porque o atleta se tornará, se faturar o bronze, o primeiro medalhista das Américas nesta modalidade numa edição da Olimpíada. Ele se juntaria a um restrito grupo de não asiáticos que subiram ao pódio olímpico.

Apenas quatro países fora da Ásia conseguiram uma medalha olímpica nesta modalidade. O único ouro é justamente da Suécia, país do rival que venceu Calderano nesta sexta - o título foi obtido por Jan-Ove Waldner em Barcelona-1992. Os suecos têm, ainda, uma prata e um bronze. Alemanha (quatro prata e cinco bronzes), França (uma prata e um bronze) e a antiga Iugoslávia (uma prata e um bronze) completam a curta lista.