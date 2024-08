Carille lamenta chances perdidas contra o Sport e projeta 2º turno do Santos: 'Vai ser melhor'

O empate de 1 a 1 cedido ao Sport nesta sexta-feira desagradou o técnico Fábio Carille. Depois de liderar o placar e ainda mandar uma bola no travessão, o comandante santista admitiu que o clube perdeu uma grande chance de ampliar a vantagem no topo da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Tivemos controle do jogo, não fizemos uma partida ruim. Tivemos chances para fazer gols. Duelo de bastante disputa e muito contato. Quando estávamos no controle, criando chances, tomamos um gol de empate. Demos 19 chutes contra oito do adversário", comentou o treinador que valorizou também a postura do adversário.

"Sabíamos da qualidade do Sport e ninguém esperava uma partida fácil. No segundo tempo, com a entrada de William (Bigode) e Rincon, tivemos mais a posse de bola, mas infelizmente, em um pênalti, eles igualaram".

A liderança no torneio ao fim do primeiro turno deixou o comandante satisfeito. Questionado sobre o que espera para o returno, Carille fez uma projeção otimista. " Atingimos uma pontuação que no mínimo nos leva ao acesso. Vai ser melhor. Agora é olhar para frente e fazer um bom segundo turno", comentou.

Apesar da boa campanha e dos nove jogos de invencibilidade, o treinador foi alvo de protestos de torcedores que não ficaram satisfeito com o empate. Tranquilo, o treinador não se abalou e disse estar no caminho certo.

"A torcida está impaciente não é de hoje. Isso vem dos últimos anos. Criaram algo de que iríamos atropelar na Série B, mas estamos aprendendo a jogar a competição. O futebol hoje está muito nivelado. O Atlético-MG teve dificuldades contra o CRB. O Fluminense perdeu de virada para o Juventude que ganhou do Flamengo. Quero que confiem no meu trabalho aqui", comentou o técnico santista.

O Santos volta a campo para iniciar o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira. O time viaja até Belém, onde vai enfrentar o Paysandu. "Com certeza sabemos que vai ser um jogo muito complicado", afirmou Carille.