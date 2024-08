São Paulo encara Flamengo 'alternativo' para tentar se reaproximar dos líderes

O São Paulo encara o confronto diante do Flamengo, neste sábado, no Morumbis, como fundamental para se reaproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro depois de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota). Hoje, a equipe de Luís Zubeldía tem 32 pontos e está a quatro do Fortaleza, o quarto colocado, e a oito do próprio Flamengo, líder do torneio.

A disputa da partida entre as oitavas de final da Copa do Brasil pode contribuir com a estratégia do time. Na última rodada, Zubeldía poupou jogadores em função do duelo contra o Goiás (vitória por 2 a 0). A boa vantagem conquistada no primeiro jogo e o fato de a volta estar marcada apenas na quinta-feira deve motivar a escalação da formação titular.

O atacante Lucas continua como principal opção ofensiva. Desde que voltou ao clube, um ano atrás, Lucas entrou em campo em 44 partidas, com 12 gols marcados e seis assistências. Nos últimos, o time tem concentrado boa grande da esperança de gols em suas arrancadas e finalizações - foi assim que ele resolveu o jogo diante do Grêmio, por exemplo.

Outro trunfo é o estádio lotado. Foram vendidos mais de 50 mil ingressos para o jogo e não será surpresa caso o MorumBis esteja lotado no sábado à noite.

A baixa para este jogo é o atacante Luciano, suspenso mais uma vez. Em sua vaga deve atuar Wellington Rato, mas Erick também é cotado após a boa partida contra o Goiás.

Do outro lado, Tite levará a campo um time bastante diferente daquele que venceu o Palmeiras por 2 a 0, na quarta-feira. Dentre os que iniciaram a partida, o zagueiro Léo Pereira é o único que deve ser titular. Além de descansar vários atletas, Tite não terá à disposição Luiz Araújo e Pedro, suspensos. A escalação, portanto, deve ser alternativa.

O atacante Bruno Henrique volta ao time pelo lado esquerdo, Matheus Gonçalves joga aberto pelo outro lado, e Gabigol se posiciona por trás de Carlinhos.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Wellington Rato (Erick) e Ferreira; Calleri. Técnico: Luís Zubeldía

FLAMENGO - Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Viña, Léo Ortiz, Allan e Gabigol; Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, e Carlinhos. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).