Botafogo enfrenta o lanterna Atlético-GO à espera de voltar à liderança do Brasileiro

Depois de perder a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo faz planos para voltar a vencer e continuar na cola do Flamengo ou quem sabe até reassumir o primeiro lugar, em caso de tropeço do rival. Fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o time carioca visita o lanterna Atlético-GO, neste sábado, às 20h, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

Vindo de um empate com o São Paulo por 2 a 2 e derrota para o Cruzeiro por 3 a 0, o Botafogo aparece na segunda colocação com os mesmos 40 pontos do líder Flamengo, mas com um jogo a mais (20 a 19) e menor saldo de gols: 15 a 12. Em 20 jogos são 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O técnico Artur Jorge está cheio de dúvidas para montar o time. Ele não poderá contar com os atacantes Tiquinho Soares e Savarino, ambos com dores musculares, e entregues ao departamento médico. Por outro lado, o setor terá a novidade de Matheus Martins, recém contratado e que está apto para estrear.

De qualquer forma, outras mudanças podem acontecer por opção técnica, já que o Botafogo está em meio a uma disputa complicada com o Bahia na Copa do Brasil e por isso, pode poupar alguns jogadores que estão mais desgastados fisicamente. Por isso, a formação inicial só deve ser confirmada horas antes do jogo.

As dúvidas, portanto, estão em todos os setores do time. Na lateral direita, por exemplo, pode entrar Damián Suarez ou Mateo Ponte como na esquerda há opções por Marçal ou Cuiabano. Se o zagueiro Bustos for poupado, Lucas Halter é a primeira opção. No ataque Luiz Henrique pode começar ou então Óscar Romero, bem como Matheus Martins é opção para a vaga de Carlos Alberto.

O Atlético-GO vive um momento completamente diferente. Sem vencer há incríveis 11 jogos, o time goiano é lanterna do Brasileirão com apenas 12 pontos. O Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que tem dois jogos a menos em relação a ele, tem 18, ou seja, seis pontos a mais.

O técnico Vagner Mancini deve fazer pelo menos duas mudanças no time titular do Atlético-GO em relação a equipe que atuou pela Copa do Brasil e empatou por 1 a 1 com o Vasco. O zagueiro Pedro Henrique está suspenso e é baixa confirmada. Com isso, Luiz Felipe tem tudo para começar jogando no setor defensivo, já que o substituto direto da vaga, Alix Vinicius está no DM.

Por outro lado, o atacante Janderson que não jogou no meio de semana por já ter defendido o Ceará pela Copa do Brasil, retorna no lugar que foi de Shaylon. Outra mudança pode acontecer no gol, já que o titular Ronaldo está recuperado de lesão e pode voltar no lugar que vem sendo ocupado por Pedro Rangel.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X BOTAFOGO

ATLÉTICO-GO - Pedro Rangel (Ronaldo); Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Janderson, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO - John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Marçal; Danilo Barbosa (Allan), Marlon Freitas, Luiz Henrique (Óscar Romero) e Tchê Tchê; Carlos Alberto (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).