Semis e finais do surfe são reagendadas e correm risco de adiamento na Olimpíada

As semifinais e finais do surfe da Olimpíada de Paris-2024 tiveram horário adiado por causa da previsão do tempo em Teahupo'o, na costa sudoeste do Taiti, onde as provas são realizadas, neste sábado. A condição das águas da praia está classificada com o código laranja. Dois brasileiros continuam vivos na disputa: Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb.

As provas começariam a partir das 14h (de Brasília). Agora, a nova previsão é para 19h, ainda neste sábado. Entretanto, às 16h30 será feita uma nova avaliação pela organização da Olimpíada para decidir se as etapas serão mantidas ou remarcadas para outra data.

Medina disputa a semifinal após eliminar o compatriota João Chianca, o Chumbinho, nas quartas de final. Antes, ele superou o japonês Kanoa Igarashi, algoz dos Jogos de Tóquio, em 2021. Já Tatiana eliminou, nas quartas, a espanhola Nadia Erostarbe. Antes, as adversárias tinham sido a norte-americana Caitlin Simmers e a nicaraguense Candelaia Resano.

Este é o quinto adiamento do surfe desde o início das disputas da modalidade nos Jogos de Paris. O primeiro foi quando as mulheres iriam disputar as oitavas de final. Nas quartas masculinas, também houve adiamento, por duas vezes. As oitavas femininas também foram adiadas posteriormente.