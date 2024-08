Espargaró surpreende no fim, bate recorde e larga na pole na etapa da Grã-Bretanha de MotoGP

Depois de 28 dias paralisada para as férias de verão, a MotoGP retornou em alta velocidade no circuito de Silverstone, na Grã-Bretanha, neste sábado. Alex Espargaró, da Aprilia, foi o mais rápido e conquistou a pole position com o tempo de 1min57s309, recorde da pista na competição.

O espanhol não deu chance ao atual campeão mundial e líder do campeonato, Pecco Bagnaia, que ficou 0s208 atrás e larga na segunda posição neste domingo, às 9 horas (horário de Brasília). Seu companheiro de Ducati, Enea Bastianini, completa a primeira fila.

A posição mais nobre na pista foi obtida apenas no último minuto do Q2, logo após seu companheiro de equipe, Maverick Viñales, cair na curva 2. Espargaró passou pela região e fez a volta mais rápida, enquanto seus concorrentes se depararam com a bandeira amarela e não conseguiram melhorar seus tempos, caso de Marc Márquez, que ficou apenas no sétimo posto.

Jorge Martin, pole na última etapa, na Alemanha, e mais rápido nos primeiros treinos na Inglaterra, larga em quarto, ao lado de Alex Marquez e Brad Binder.

Ainda sentindo dores das lesões sofridas na etapa da Holanda, na primeira parte da temporada, Álex Rins participou dos treinos de sexta-feira, mas desistiu de participar da corrida da Grã-Bretanha.

Confira o grid de largada para a etapa da Grã-Bretanha:

1º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), em 1min57s309

2º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 1min57s517

3º - Enea Bastianini (ITA/Ducati), em 1min57s693

4º - Jorge Martin (ESP/Pramac), em 1min57s734

5º - Alex Márquez (ESP/Gresini), em 1min57s817

6º - Brad Binder (AFS/KTM), em 1min57s950

7º - Marc Márquez (ESP/Hondai), em 1min58s058

8º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), em 1min58s137

9º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), em 1min58s312

10º - Fabio Di Gianantonio (ITA/Gresini), em 1min58s371

11º - Jack Miller (AUS/KTM), em 1min58s736

12º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), em 1min59s671

13º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), em 1min58s599

14.º - Raúl Fernández (ESP/Trackhouse), em 1min58s608

15.º - Miguel Oliveira (POR/Trackhouse), em 1min58s655

16º - Johann Zarco (FRA/Pramac), em 1min58s730

17º - Augusto Fernández (ESP/KTN), em 1min59s012

18º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), em 1min59s092

19º - Luca Marini (ITA/VR46), em 1min59s097

20º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), em 1min59s468

21º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR Honda), em 1min59s822

22º - Remy Gardner (AUS/Yamaha), em 1min59s887