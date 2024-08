Palmeiras calibra a pontaria para buscar recuperação em visita ao Internacional

Disposto a interromper a má fase, o Palmeiras encerrou, na manhã deste sábado, sua preparação para o confronto com o Internacional. A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizada neste domingo, às 17h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre e os paulistas querem bom aproveitamento nas finalizações para voltarem a vencer.

Além de uma movimentação tática e de aprimorar jogadas laterais e cruzamentos, a comissão de Abel Ferreira comandou um trabalho de finalizações. Acostumado a fazer estragos com seu potencial ofensivo, já que tem o ataque mais goleador do Nacional, com 34 tentos marcados, o conjunto alviverde passou em branco em seus três últimos compromissos, nas derrotas diante de Fluminense (1 a 0), Vitória (2 a 0) e Flamengo (2 a 0), sendo este último pela Copa do Brasil.

Para piorar, seus principais artilheiros neste Brasileirão, Flaco López e Estêvão, com cinco gols cada um, serão desfalques no Sul. O atacante argentino cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o garoto se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. Bruno Rodrigues e Piquerez também estão entregues ao departamento médico do clube, mas o zagueiro Murilo deve retornar à equipe.

Desta forma, Lázaro, Dudu e Rony, um dos atletas mais criticados por torcedores organizados que invadiram o CT palmeirense na última quinta-feira, devem compor o setor ofensivo da equipe. Abel Ferreira pode promover outras mudanças a fim de preservar o elenco para o duelo de volta com o Flamengo pela Copa do Brasil, na quarta-feira, no Allianz Parque.

Em mau momento, o Palmeiras acumula quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A última vitória fora de casa ocorreu em 17 de junho, nos 4 a 0 sobre o Atlético-MG. De lá para cá, foram quatro derrotas e um empate atuando como visitante.

O Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela do Brasileirão, com 36 pontos, e busca se aproximar de Flamengo e Botafogo. Já Abel Ferreira tenta evitar, na 300ª partida de sua comissão técnica à frente da equipe alviverde, sair derrotado em quatro jogos seguidos pela primeira vez desde que assumiu o comando, em 2020.