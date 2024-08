Henry reprova comportamento de jogadores franceses após vitória sobre Argentina: 'Inaceitável'

O técnico olímpico da França, Thierry Henry, classificou o comportamento de alguns de seus jogadores como "inaceitável" depois de a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em Bordeaux, terminar em briga e cartão vermelho para o meio-campista Enzo Millot.

O triunfo, graças a um gol de Jean-Philippe Mateta aos 5 minutos, foi manchado momentos após o apito final, quando as comemorações francesas diante de jogadores argentinos levaram a uma breve briga na qual Millot recebeu o cartão vermelho.

"Não concordo com o que aconteceu no fim", disse Henry à emissora argentina TyC Sports. "Um dos meus jogadores recebeu cartão vermelho e eu não aceito isso, não deveria acontecer. Fui apertar a mão do (técnico argentino Javier) Mascherano e, quando me virei, tinha acontecido."

A anfitriã França eliminou a Argentina na última sexta-feira para vingar a derrota do país na última final da Copa do Mundo, em uma rivalidade acirrada e recentemente alimentada por um vídeo de jogadores argentinos dirigindo cânticos rotulados como racistas a jogadores franceses.

O principal provocador foi o meio-campista francês Enzo Millot, que admitiu ter incitado os argentinos como vingança pelo vídeo. "Fui comemorar a vitória na frente do banco deles, sim, foi para animá-los um pouco", disse. "Estávamos pensando nisso (no vídeo), isso nos estimulou."

O atacante Mateta, que marcou o gol da França com uma cabeçada, concordou. "A controvérsia? Sim, talvez isso tenha servido para nos motivar", disse ele. "Sabe, os argentinos queriam estragar a festa. Mas você não pode estragar a festa, eles a tornaram ainda melhor."

Os jogadores argentinos perseguiram Millot pelo campo enquanto a situação ameaçava ficar fora de controle, antes que as coisas se acalmassem após alguns minutos. "Assim que vimos contra quem estávamos jogando, ficamos felizes por enfrentá-los", disse Millot, que joga pelo Stuttgart no Campeonato Alemão. "É uma boa guerra entre duas nações."

A Fifa abriu uma investigação sobre o vídeo em questão depois que a Federação Francesa de Futebol apresentou uma queixa, enquanto o Chelsea, clube do Campeonato Inglês, disse que lidaria internamente com o meio-campista Enzo Fernandez, que estava no centro da polêmica. "É uma pena que tais coisas sejam ditas em 2024", disse Lacazette, referindo-se ao refrão. "Mas temos fé na Fifa."

As consequências disso atingiram níveis políticos na Argentina, levaram os líderes de ambos os governos a discutir o assunto em Paris e continuaram a ferver até eclodir na noite de sexta-feira em Bordeaux.