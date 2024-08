Finais do surfe são adiadas mais uma vez; veja nova data da disputa

A organização da Olimpíada de Paris-2024 informou neste sábado que as semifinais e as finais do surfe da Olimpíada de Paris-2024 foram adiadas novamente por causa da situação climática em Teahupo'o, na costa sudoeste do Taiti, na Polinésia Francesa, onde as provas da modalidade estão sendo realizadas. A previsão agora é de que a disputa seja finalizada na segunda-feira, último dia da janela de competições.

A condição das águas da praia foi classificada com o código vermelho. Dois brasileiros continuam vivos na disputa por medalhas: Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb.

As provas estavam marcados para serem realizadas neste sábado a partir das 14 horas (horário de Brasília), mas o clima não colaborou e houve a mudança para 19h, ainda no sábado. Às 16h30, após nova avaliação feita pela organização da Olimpíada, foi decidido que a disputa será retomada apenas na segunda-feira, às 14h, conforme informado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Medina disputa a semifinal após eliminar o compatriota João "Chumbinho" Chianca nas quartas de final. Antes, ele superou o japonês Igarashi Kanoa, seu algoz em Tóquio, em 2021. Já Tati eliminou nas quartas de final a espanhola Nadia Erostarbe. Antes, as adversárias tinham sido a norte-americana Caitlin Simmers e a nicaraguense Candelaia Resano.

Este é o sexto adiamento em provas do surfe desde que a modalidade teve início nos Jogos de Paris. O primeiro foi quando as mulheres iriam disputar as oitavas de final. Nas quartas masculinas, também houve adiamento, por duas vezes. Depois, mais uma vez, as oitavas femininas foram adiadas.