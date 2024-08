Com show de Luiz Henrique, Botafogo goleia Atlético-GO e toma a liderança

Na briga pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez sua parte ao bater o Atlético-GO, por 4 a 1, fora de casa, neste sábado (3) no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 21.ª rodada em jogo com três penalidades e show de Luiz Henrique.

Com gols de Carlos Alberto, Igor Jesus, Óscar Romero e Luiz Henrique, o Botafogo chegou a 43 pontos e soma 13 vitórias e 13 de saldo de gols. Já o Atlético-GO não vence há 12 jogos e amarga a lanterna com 12 pontos.

A partida começou morna, com os 15 minutos iniciais de pouca inspiração pelos dois lados. No entanto, o Botafogo não demorou a balançar a rede. Luiz Henrique fez bela jogada individual, cruzou na cabeça de Igor Jesus. O goleiro Pedro Rangel deu rebote e Carlos Alberto concluiu para as redes, aos 20, para abrir o marcador.

O Atlético-GO buscou responder de imediato, em cabeçada de Luiz Felipe, que Danilo Barbosa tirou em cima da linha. Na reta final, após checagem do VAR, a arbitragem marcou pênalti de Cuiabano em Maguinho. O estreante costarriquenho Campbell converteu e deixou tudo igual, aos 42.

O jogo voltou do intervalo com muito equilíbrio. As duas equipes até conseguiam frequentar o campo de ataque, mas as jogadas ofensivas não fluíam. Ou paravam na defesa ou os chutes e cruzamentos saíam sem direção. Quando o Botafogo conseguiu acertar o alvo, Pedro Rangel encaixou o chute de Romero. Depois, Luiz Henrique fez grande jogada, cruzou na área e Baralhas cortou antes de Carlos Alberto finalizar.

Aproveitando o bom momento, o time carioca voltou a frente do placar, aos 23. Cuiabano pegou a sobra de fora área e mandou na trave. No rebote, Igor Jesus só empurrou para as redes. Na reta final, Luiz Henrique sofreu duas penalidades. Primeiro deixou Óscar Romero converter, aos 35, e depois, aos 42, ele mesmo fez e fechou a goleada. Nos acréscimos, o time goiano perdeu a cabeça e Janderson foi expulso depois de agredir Romero, enquanto Tchê Tchê, tomou as dores do companheiro e também foi mais cedo para o vestiário.

Na próxima rodada, o Botafogo vai até Caxias do Sul, onde visita o Juventude, no domingo, às 11h. Mais tarde, às 16h, o Atlético-GO pega o São Paulo, no Morumbis. Botafogo e Atlético-GO também atuam no meio de semana pela Copa do Brasil, onde empatam em casa o jogo da ida e precisam de uma vitória simples diante de Bahia e Vasco, para avançarem às quartas de finais.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 4 BOTAFOGO

ATLÉTICO-GO - Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Alejo Cruz) e Shaylon (Janderson); Campbell, Emiliano Rodríguez (Hurtado) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano (Marçal); Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Allan (Tchê Tchê) e Kauê (Óscar Romero); Luiz Henrique, Carlos Alberto (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Carlos Alberto, aos 20, Campbell, aos 42 minutos do primeiro tempo. Igor Jesus, aos 23, Romero, aos 35, e Luiz Henrique, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Martins, Campbell, Janderson e Guilherme Romão (Atlético-GO); Artur Jorge, Igor Jesus, Luiz Henrique e Allan (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Janderson (Atlético-GO); Tchê Tchê (Botafogo).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 388.790,00

PÚBLICO - 8.618 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).