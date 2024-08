Valdileia Martins vive drama em Paris com morte do pai, vaga na final e lesão

Aos 34 anos, Valdileia Martins tem seu maior desafio na carreira de atleta. Competindo no salto em altura no Stade de France, em Saint-Denis, obteve a classificação para a final dos Jogos de Paris-2024 - sua primeira competição olímpica - igualando o recorde brasileiro ao passar pelo sarrafo a 1,92m, mas sofreu uma lesão que provoca uma corrida contra o tempo para que ela participe da decisão neste domingo, às 14h55 (de Brasília).

"Colocamos como meta ser finalista olímpica e quebrar o recorde brasileiro. E eu igualei. Quando tentei 1,95m, coloquei um pouco mais de força do que deveria e acabei torcendo o meu pé. Mas eu estou contente com o resultado, é o que eu imaginava, foi tudo como planejado. Eu treinei para sair na Olimpíada. Acho que foi um feito muito grande", disse Valdileia.

Assim que a prova foi encerrada e a classificação confirmada para a final, as equipes médica e fisioterápica que dão suporte aos brasileiros que competem no atletismo iniciaram os procedimentos para recuperação de Valdileia. Ela sofreu uma entorse no médio pé esquerdo, apresenta dor no local e edema moderado. Essa lesão pode prejudicar a corrida que antecede o salto e também o movimento de saltar, que são fundamentais nesta disputa.

De sexta-feira, data da lesão, para sábado, Valdileia apresentou boa evolução e vai permanecer em tratamento intensivo. No entanto, a equipe não pode cravar a participação da atleta na final do salto em altura.

Na última segunda-feira, Valdileia foi abalada por outra notícia. A atleta foi informada por familiares da morte do pai, Israel Martins, aos 74 anos, vítima de um ataque cardíaco. Ele foi um dos principais incentivadores da filha no esporte, a ajudou a improvisar materiais para simular uma prova de salto em altura em sua casa, em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), em Querência do Norte (PR).

"O MST lamenta o falecimento de Israel Martins, de 74 anos, camponês do assentamento Pontal do Tigre e pai da atleta Valdileia Martins, que compete nos Jogos Olímpicos de Paris. Israel foi um incentivador da prática esportiva e da luta pela terra. Solidariedade à família", escreveu o grupo em publicação na redes social X (antigo Twitter).

Valdileia não pôde acompanhar o velório do pai presencialmente e decidiu permanecer nos treinamentos para as provas do salto em altura dos Jogos de Paris. Tendo o pai como grande apoiador, a atleta optou por persistir em um sonho que também era dele.