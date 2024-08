Grêmio joga com reservas, vence Athletico-PR em Curitiba e se afasta da zona de rebaixamento

O Grêmio foi a Curitiba com um time completamente reserva e derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 na Ligga Arena. Os gaúchos jogaram baseados em contra-ataques e exploraram os espaços em campo deixados pelos anfitriões. Com o resultado, os gremistas pulam para o 14º lugar na tabela, com 21 pontos, e se afastam da zona de rebaixamento. O Athletico segue em 8º, com 28.

Com decisões nas oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, as duas equipes preservaram titulares na tarde deste domingo. O Athletico foi com time misto, enquanto o Grêmio teve toda a escalação reserva, mesmo tendo voltado à zona de rebaixamento antes do início do jogo.

O jogo começou com as duas equipes trocando tentativas de ataque, mas pouco eficientes. Aos 2 minutos, Pepê tabelou com Edenilson, jogou na área, mas Erick afastou de cabeça. O Athletico tentava pressionar o Grêmio, que aproveitava para tentar contra-ataques. Aos 5, Gustavo Nunes avançou pela esquerda, invadiu a área e cruzou para o meio, mas Gamarra afastou.

O Grêmio tinha mais posse de bola, mas tinha dificuldade de sair e assim sofria pressão do Athletico, especialmente com Nikão. O Grêmio só se defende no seu campo, jogando em toda sua linha intermediária, com Pepê saindo com a bola e deixando os atacantes isolados na frente. Mas aos 10 minutos, Fábio escapou e deu grande passe para Monsalve na área, mas ele foi travado na hora do chute. Bola fraca para Léo Linck defender.

O Athletico dava espaços e deixava os gremistas os explorarem. A equipe paranaense passou a ter mais posse de bola, mas trocava a bola em seu campo, sem produtividade. Aos 15, Monsalve recebeu perto da área, limpou a jogada, mas sofreu falta na sequência. Edenilson cobrou a falta, Léo Linck defendeu, Gustavo Martins cabeceou na sobra, o goleiro fez outra defesa, mas o zagueiro tocou de cabeça de novo, para as redes.

Mal deu tempo para o Athletico respirar e o Grêmio ampliou com Monsalve. O goleiro Léo Link foi dominar a bola, se atrapalhou com a marcação alta e o atacante aproveitou: 2 a 0. O gol abalou os anfitriões e calou a Ligga Arena, fazendo com que os torcedores começassem a apupar os jogadores do time. A disciplina tática dos visitantes dava resultado.

Os donos da casa tentaram se recuperar, mas pecavam na individualidade de jogadores como Julimar, Di Yorio e Nikão - vaiado pela torcida - na hora do último passe. Aos 31, Monsalve recebeu pelo meio, fez o giro e soltou uma bomba. Um golaço, mas anulado por falta do colombiano em Gabriel. Na jogada do gol anulado, Monsalve acertou o braço no rosto do volante do Furacão, que sofreu um corte no nariz.

Aos 36, Esquivel roubou a bola de Fábio na intermediária, mas foi marcada falta. Reclamação dos jogadores do Athletico. Logo depois, Zapelli tentou o passe em Nikão pela direita, mas Mayk cortou para lateral. Perto dos 40 minutos de jogo, a estratégia de jogar em contra-ataque pelo Grêmio era bem-sucedida. O Athletico saía mais para o jogo, mas não acertou o gol de Rafael Cabral uma só vez durante todo o primeiro tempo e saiu vaiado pela torcida.

Os donos da casa voltaram para o segundo tempo com três alterações (Madson no lugar de Erick, Cuello na vaga de Kaíque Rocha e Pablo ao invés de Zapelli). O Athletico tentava tomar as rédeas do jogo, mas esbarravam na boa marcação do meio de campo gremista e se limitavam circular a bola pelo campo até perder a posse para o Grêmio.

Aos 8 minutos, Cuello chutou forte da direita e Rafael mandou para escanteio. A cobrança passou por toda a área dos visitantes, sem ameaçar Rafael Cabral. Em seguida, Christian tentou limpar a jogada e Pepê chegou de carrinho, cometendo a falta. A cobrança de falta de Pablo foi alta demais, para fora.

O Grêmio se defendia com os 11 jogadores em seu próprio campo e deixava o Athletico jogar, sem perigo. Aos 16, Fernandinho fez o chuveirinho para área, mas não encontrou ninguém, com a bola saindo direto pela linha de fundo. Aos 22, Esquivel cruzou da esquerda buscando Di Yorio no meio, Natã cortou para escanteio. Na cobrança, Christian desviou de cabeça e sobrou com Gamarra, que bateu mal.

Apesar da pressão paranaense, o Grêmio saía para contra-ataques. Aos 23, Edenilson recebeu pelo meio e arriscou de longe, com Léo Linck evitando o terceiro gol. O jogo seguia disputado entre as intermediárias, o que evitava lances incisivos de ataque dos dois times, apesar das alterações feitas entre eles.

Aos 36, Aravena recebeu pela esquerda e foi puxado por Cuello. Falta marcada. Edenilson cobrou na trave, Du Queiroz foi na bola, Gustavo Martins disputou, e o mesmo Du jogou para as redes, mas foi marcado impedimento na jogada. Logo depois, Di Yorio disputou com Rafael e tocou para o gol, mas foi marcada falta do atacante no goleiro gremista.

Nos últimos minutos, o Athletico pressionou de todas as formas, mas o Grêmio seguiu com sua disciplina tática e foi pouco ameaçado pelo time da casa. O juiz deu seis minutos de acréscimo à partida. Mas não foi suficiente para os paranaenses esboçarem alguma reação efetiva.

A próxima partida do Athletico-PR pelo Brasileirão será no próximo domingo às 19h contra o Inter no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Grêmio joga fora de casa contra o Cuiabá no próximo sábado às 19h, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 0 x 2 GRÊMIO

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Erick (Madson), Gamarra, Kaique Rocha (Cuello) e Esquivel; Fernandinho, Christian (Canobbio), Gabriel e Zapelli (Pablo); Nikão (Fernandinho), Julimar e Di Yorio. Técnico: Martín Varini.

GRÊMIO - Rafael Cabral; Fábio, Gustavo Martins, Natã e Mayk (Reinaldo); Dodi, Pepê (Ronald), Edenílson , Nathan (Du Queiroz), Gustavo Nunes e Monsalve (Aravena). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Gustavo Martins aos 17 e Monsalve aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gamarra e Cuello (Athlético-PR).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 1.080.700,00.

PÚBLICO - Público: 27.205 torcedores.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).