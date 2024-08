Americano vence 100 metros no atletismo por 0,005s em final histórica dos Jogos de Paris-2024

A final dos 100 metros rasos das Olimpíadas de Paris 2024 foi histórica. Pela primeira vez na modalidade, os oito participantes fizeram tempos abaixo dos 10 segundos. O vencedor foi o americano Noah Lyles, que se sagrou o homem mais rápido da atualidade com 9s784. A vitória, no entanto, foi conquistada por apenas cinco milésimos de segundo.

O jamaicano Kishane Thompson, que fez 9s789, terminou com a medalha de prata. O pódio olímpico ainda contou com outro atleta americano, Fred Kerley, com 9s81. O momento da chegada dos oito competidores é impressionante, com todos os esportistas muito próximos uns dos outros. Nas redes sociais, a imagem viralizou.

Pela primeira vez na modalidade, os oito participantes fizeram tempos abaixo dos 10 segundos. Após a prova, Lyles arrancou o número que estava colado em seu peito, mostrou-o às arquibancadas e começou a pular entusiasmado e a gritar. A comemoração não foi nenhuma surpresa, afinal ele já é o homem mais rápido do planeta.

O americano teve que fazer uma finalização espetacular nos 10 metros finais e precisou esticar a cabeça para vencer Thompson por apenas cinco milésimos de segundo, tendo que esperar 30 segundos após o final de um sprint muito apertado para se confirmar que tinha, de fato, superado o jamaicano.

Lyles era o favorito para vencer a prova como atual campeão mundial da prova e dono do bronze em Tóquio 2020 nos 200 metros. Apesar de ter largado atrás de Thompson, o americano superou o jamaicano nos momentos finais.

O resultado, no entanto, demorou a ser divulgado. Ambos os atletas chegaram com tempos muito similares, na casa dos 9s79, e a organização da modalidade teve de recorrer aos milésimos de segundo para definir o vencedor.

A prova foi a mais acirrada disputa dos 100 metros rasos desde os Jogos Olímpicos de Moscou-1980, quando o britânico Allan Wells superou por pouco o cubano Silvio Leonard, numa época em que a contagem não ia aos milésimos de segundo - ambos cruzaram a linha do estádio de Luzhniki a 10s250. Que sorte que agora este tipo de tecnologia é usado para decifrar finais inesperados como esse.

É a primeira vez em 20 anos que os Estados Unidos voltam a conquistar o ouro na prova mais tradicional dos Jogos Olímpicos. A última vitória norte-americana tinha sido com Justin Gatlin, em Atenas 2004.

Confira os tempos da final:

1º - Noah Lyles: 9s784

2º - Kishane Thompson: 9s9789

3º - Fred Kerley: 9s81

4º - Akani Simbine: 9s82

5º - Lamont Marcell Jabocs: 9s85

6º - Letsile Tegobo: 9s86

7º - Kenneth Bednarek: 9s88

8º - Oblique Seville: 9s91