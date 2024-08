Novorizontino vence confronto direto contra Goiás e cola na liderança da Série B

O Novorizontino deu, neste domingo, mais uma prova de que vai lutar firmemente pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque recebeu o Goiás no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 19ª rodada, venceu o confronto direto por 2 a 1 e chegou a cinco triunfos e quatro empates nos últimos nove jogos.

Com a vitória, os donos da casa foram a 33 pontos, na segunda colocação, atrás apenas do Santos, que lidera com 34. A faixa de acesso tem ainda América-MG, com 30, e Sport, com 29. O Goiás fica estacionado no meio da classificação, com 25 pontos, em décimo lugar. A zona de rebaixamento é composta por Chapecoense e Brusque, com 19, Ituano, com 13, e Guarani, com 11.

O Novorizontino entrou ligado no duelo decisivo e abriu o placar logo aos dois minutos. O Goiás se atrapalhou na saída de bola, que se ofereceu quicando para Rodolfo dentro da área. Ele bateu forte, cruzado, com pouco ângulo, e acertou em cheio, sem chances de defesa para o goleiro Tadeu.

Os visitantes só conseguiram assustar aos 18, em contra-ataque que chegou ao atacante Edu Júnior. O camisa 99 finalizou forte, mas mandou para fora. Rodolfo ainda teve duas chances para ampliar. Primeiro, aos 26, quando Messias chegou travando após passe de Eduardo. Depois, aos 31, batendo cruzado, para fora, após ser acionado por Eduardo.

As duas equipes voltaram dos vestiários com duas alterações. E as mudanças surtiram efeito imediato para os donos da casa. Aos três minutos, Rodrigo Soares cobrou aberto o escanteio pela direita, Neto Pessoa ajeitou, e Luisão tocou de cabeça, novamente sem chances de defesa para Tadeu.

Aos 21, o Novorizontino quase ampliou. Após sobra de falta na intermediária, Willian Farias aproveitou que a bola chegou limpa, quicando, e arriscou. Tadeu apenas olhou e torceu para ela sair. O que acabou acontecendo, lambendo a trave direita, com muito perigo.

O Goiás descontou na primeira ótima oportunidade da etapa final. Aos 24, Rildo fez ótima jogada individual e acionou Ángelo Rodríguez entrando por trás da defesa. O atacante teve tranquilidade, limpou o goleiro Jordi e tocou para o fundo das redes. Aos 29, Willian Farias arriscou mais uma de longe. E, de novo, levou perigo. Aos 41, Jordi defendeu tentativa de Jordi que saiu fraca, impedindo o empate.

O Novorizontino enfrenta o CRB, às 18h30 do próximo domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Goiás, por outro lado, enfrenta o São Paulo, às 20h de quinta-feira, no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil após perder a ida por 2 a 0. Já pela Série B, o próximo duelo será às 21h de segunda-feira (dia 12), contra o Ceará, também dentro de casa.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 GOIÁS

NOVORIZONTINO - Jordi; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Luisão e Reverson; Eduardo (Geovane), Willian Farias, Waguininho, Léo Tocantins (Neto Pessoa) e Rodolfo (Lucca); Fabrício Daniel (Lucas Cardoso). Técnico: Eduardo Baptista.

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Reynaldo e Luiz Henrique; Marcão Silva (Welliton), Nathan Melo e Régis (Mateus Gonçalves); Rildo (Sander), Edu Júnior (Ángelo Rodríguez) e Paulo Baya (Rafael Gava). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Rodolfo, aos 2 minutos do 1.º tempo; Luisão, aos 3 e Ángelo Rodríguez, aos 24 minutos do 2.º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luisão (Novorizontino); Messias e Nathan Melo (Goiás).

ÁRBITRO - Dênis da Silva Serafim (AL).

RENDA - R$ 37.720,00.

PÚBLICO - 2.691 pessoas.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).