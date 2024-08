Goiás demite técnico após derrota para Novorizontino e antes de 'decisão' com o São Paulo

O sonho de chegar ao acesso com o Goiás dentro da Série B do Campeonato Brasileiro acabou. Pelo menos para o técnico Márcio Zanardi e sua comissão técnica, que foram afastados após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, neste domingo à noite, em Novo Horizonte, pela 19ª rodada.

A comunicação oficial à imprensa foi feita pelo diretor executivo de futebol do clube, Lucas Andrino, ainda nos vestiários do estádio Jorge Ismael de Biasi. O técnico nem apareceu para a tradicional entrevista coletiva pós-jogo. Ambos trabalhavam juntos no São Bernardo antes de chegarem em Goiânia.

Zanardi tinha aproveitamento de 44% no comando do esmeraldino, com um total de 21 jogos, sendo 18 pela Série B e três pela Copa do Brasil. No total foram oito vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Em termos de objetivos, Zanardi está longe do esperado pela diretoria. Na virada do primeiro turno, a expectativa é de que o Goiás estivesse brigando dentro do G-4 - zona de acesso. Com 25 pontos é o 10º colocado.

No meio de semana, o Goiás perdeu para o São Paulo por 2 a 0, no MorumBIS, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Agora na volta, no meio de semana, precisa devolver o placar para tentar seguir adiante na competição.

No outro fim de semana, o Goiás volta à disputa da Série B, pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno. O seu próximo jogo será contra o Ceará na segunda-feira (dia 12), às 21h, na Serrinha, em Goiânia (GO).