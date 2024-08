Ingrid Oliveira termina no 23º lugar na plataforma de 10m dos saltos ornamentais em Paris

A brasileira Ingrid Oliveira ficou na 23ª colocação na rodada preliminar da plataforma de 10m dos saltos ornamentais nesta segunda-feira e não conseguiu avançar às semifinais da disputa, que reúnem as 18 melhores atletas, nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em sua terceira participação olímpica, a atleta de 28 anos terminou com 255,90 pontos, distante da italiana Maia Biginelli, que conseguiu 277,00 e terminou com a 18ª e última vaga para as semifinais.

O melhor resultado olímpico de Ingrid foi conquistado no Rio-2016, quando ela e Giovanna Pedroso terminaram na oitava colocação na plataforma sincronizada. Nos Jogos Olímpicos de Paris, a brasileira está inscrita apenas na disputa individual da plataforma de 10m.

ATLETISMO TEM ELIMINAÇÕES DE BRASILEIROS

No Stade de France, onde acontecem o atletismo, o Brasil só teve sucesso nos 400m com barreiras masculino, prova na qual Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima avançaram às semifinais.

Além deles, quem mais chegou perto de avançar na competição foi a saltadora com vara Juliana de Menis Campos. Na eliminatórias, ela parou nos 4,40 m, marca das últimas classificadas para a final da prova. A diferença é que a brasileira precisou de três tentativas para superar os 4,20 m. Se tivesse passado de primeira, assim como fez no 4,40 m, Juliana estaria na final da prova.

Nos 400m rasos, Tiffani Marinho marcou 52s62 e agora tenta vaga nas semifinais na repescagem, marcada para terça-feira, às 6h20 (de Brasília).

Na repescagem dos 400m com barreiras, Chayenne da Silva terminou com 56s56 na sétima e última colocação da segunda série e foi eliminada. Apenas as duas primeiras de cada bateria conseguiram se classificar. Também na repescagem dos 400m rasos, Lucas Carvalho terminou em terceiro na primeira série com 46s25 e foi eliminado.

Ana Carolina Azevedo (23s44) e Lorraine Martins (23s82) disputaram a repescagem dos 200m e ficaram longe da classificação para as semifinais.