CBF recorre à CAS para tentar ter Marta na semifinal contra a Espanha na Olimpíada

Classificado para enfrentar a Espanha na semifinal do futebol feminino na Olimpíada de Paris-2024, o Brasil tentará contar com a capitã e camisa 10 da equipe, Marta, na partida que acontece nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). A jogadora foi suspensa após um cartão vermelho direto contra as próprias espanholas, ainda na fase de grupos, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para liberar a atleta antes da realização do jogo.

A ação foi protocolada pela CBF na manhã desta segunda-feira e contesta a decisão imposta pela Comissão Disciplinar da Fifa, que suspendeu a atleta Marta por duas partidas seguidas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Segundo nota oficial da confederação, a diretoria jurídica da CBF e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) pedem a desclassificação da conduta da atleta aplicada pela Fifa como falta grave.

Caso a ação da CBF e do COB surtam efeito, Marta poderá entrar em campo contra a Espanha no jogo decisivo da semifinal e, numa eventual classificação para a grande final, poderá também ser relacionada para a partida.

Marta já ficou de fora do duelo contra a França, válido pelas quartas de final do futebol feminino. O Brasil se classificou no último sábado, após vencer as donas da casa por 1 a 0. A atacante viu a partida de um dos camarotes do Stade de la Beaujoire, na cidade de Nantes.