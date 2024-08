Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha avançam à final do saltos no hipismo na Olimpíada de Paris

Rodrigo Pessoa, com Major Tom, e Stephan de Freitas Barcha, com Primavera, se classificaram nesta segunda-feira para a final da prova de saltos individual do hipismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A disputa de medalhas, reunindo 30 conjuntos, acontece nesta terça-feira, às 5h (de Brasília).

Barcha terminou na 13ª posição ao completar o percurso sem faltas em 76s03. Recordista de participações olímpicas entre os atletas brasileiros, Rodrigo Pessoa também zerou a pista, mas marcou 77s03 e se classificou no 17º lugar. Yuri Mansur, com Miss Blue, terminou apenas na 62ª posição e foi eliminado.

O melhor resultado na classificação foi obtido pelo francês Julien Epaillard, com Dubai du Cedere, que sem faltas terminou o percurso em 73s07. Entre os finalistas, 20 conjuntos completaram a classificação sem penalizações.

Aos 34 anos, Barcha voltou à Olimpíada após estrear nos Jogos do Rio-2016, quando ficou em quinto lugar por equipes e na 59ª posição na prova individual. O veterano Pessoa tem 51 anos e disputa a Olimpíada pela oitava vez. Individualmente, ele foi campeão olímpico em Atenas-2004, com o lendário Baloubet Du Rouet.

ANA SÁTILA É 8ª NO CAIAQUE CROSS

Depois do quarto lugar no K1 (caiaque) e do quinto na C1 (canoa), a brasileira Ana Sátila encerrou sua campanha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com a oitava colocação no caiaque cross da canoagem slalom.

A brasileira de 28 anos esteve próxima de se classificar para a disputa da final da prova, que fez sua estreia no programa olímpico em Paris-2024. Na semifinal, ela estava em segundo lugar, que lhe daria a vaga na decisão, até a última baliza, quando foi superada pela francesa Angele Hug. Na "small final", que define a classificação da quinta à oitava colocada, a brasileira terminou em quarto.

"No cross tudo pode acontecer, até a última baliza", afirmou a canoísta. "Eu fiquei muito abalada. Na small final, estava realmente muito mal, segurando o choro. Eu sonhei muito com essa medalha."

A medalha de ouro ficou com a australiana Noemie Fox. A família Fox dominou a canoagem slalom nos Jogos de Paris, já que a irmã de Noemie, Jessica, venceu as provas do K1 e C1. A prata no caiaque cross ficou com Hug, e o bronze com a britânica Kimberley Woods.

A prova do caiaque cross é disputada com competidores descendo o percurso ao mesmo tempo. A largada é feita de uma rampa com mais de 2 metros de altura, e os canoístas precisam passar por oito balizas, sendo duas de remonta (contra a correnteza), e fazer um rolamento obrigatório.