Ceará e Guarani se enfrentam com objetivos opostos na Série B

Apenas uma partida vai fechar, nesta terça-feira, as disputas da 19ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Após quebrar longo jejum de 13 jogos ao vencer, o Guarani, ainda lanterna, estreia o técnico Allan Aal diante do Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h. O rival chega há três jogos sem derrota e tenta encostar no G-4 - zona de acesso.

Apesar da vitória na rodada passada sobre o Brusque por 1 a 0, o Guarani continua na última colocação com 11 pontos ganhos, mas se vencer poderá ultrapassar o Ituano que tem 13 e consequentemente, deixar a lanterna. A missão de sair da zona de rebaixamento, no entanto, ainda é longa, já que o primeiro time fora dela tem o dobro de pontos do time campineiro: o Botafogo, com 22.

O Ceará vive uma situação bastante diferente. Animado por duas vitórias e um empate nas três últimas rodadas, aparece em oitavo com 26 pontos. A vitória para o time cearense também é muito importante, já que caso isso aconteça encosta na briga pelo G-4. O quarto colocado é o América-MG, com 30 pontos.

A principal baixa do Ceará é o próprio técnico Léo Condé que passou por procedimento cirúrgico e não poderá estar à beira do gramado. Por outro lado, o volante Jean Irmer e o meia Lucas Mugni voltam após cumprir suspensão.

Do outro lado, Allan Aal terá a oportunidade de manter o time titular do Guarani logo na estreia e mandará a campo a mesma formação comandada pelo auxiliar Marcelo Cordeiro contra o Brusque. Aal substituiu a Pintado, terceiro técnico só nesta Série B, porque antes deles passaram pelo clube Claudinei Oliveira, atualmente no Londrina, e Júnior rocha, agora na Ferroviária-SP. Na temporada, o time paulista já teve cinco técnicos, porque começou 2024 sob comando de Umberto Louzer, que domingo trocou a Chapecoense pelo Atlético-GO.