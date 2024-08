Nelsinho Baptista pede poder de decisão para Ponte Preta vencer 1ª fora de casa na Série B

A Ponte Preta encerrou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com vitória e na metade de cima da tabela. Para consolidar o bom momento e iniciar bem o segundo turno, o técnico Nelsinho Baptista tem a missão de conquistar a primeira vitória como visitante. Para isso, ele pediu poder de decisão ao time de Campinas.

"Falta a gente decidir na hora certa para conquistarmos essa primeira vitória fora de casa. Na maioria das partidas, o time jogou bem, mas deixamos escapar bolas decisivas. Temos que aproveitar as chances assim como fazemos em casa", avaliou o treinador.

Até agora, a Ponte Preta disputou dez jogos como visitante, com quatro empates e seis derrotas. A próxima oportunidade para conquistar esse objetivo será no domingo, às 16h, quando visita o Coritiba no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 20ª rodada.

Além disso, o time paulista também busca a segunda vitória seguida pela primeira vez na competição, já que vem de vitória sobre o Avaí, por 1 a 0, em casa, no último domingo. O time só conseguiu isso uma vez na temporada, quando superou Botafogo (3 a 0) e São Paulo (2 a 0) pelo Paulistão, no começo de fevereiro.

Nelsinho acredita que, se a Ponte Preta conseguir essa sequência, pode preocupar os adversários. "Se a Ponte Preta chegar mais em cima, os adversários vão se preocupar. Temos camisa e somos um clube de tradição. Se conseguirmos embalar algumas vitórias, principalmente fora de casa, eu acredito que daremos muita alegria para a nossa torcida", projetou.

Com a última vitória, a Ponte Preta aparece em nono lugar com 26 pontos, apenas quatro a menos do Vila Nova, que fecha o G-4 com 30 pontos. Neste primeiro turno, foram sete vitórias, cinco empates e sete derrotas, com 23 gols marcados e 23 sofridos.