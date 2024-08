Cubano Mijaín López conquista 5º ouro seguido no wrestling e supera Michael Phelps e Carl Lewis

A Olimpíada de Paris-2024 foi palco de algo histórico no wrestling. O cubano Mijaín López se tornou o primeiro atleta a se sagrar campeão olímpico em cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, nesta terça-feira, ao derrotar na final da categoria acima dos 130 quilos o chileno Yasmani Acosta por 6 a 0.

López, de 41 anos, que também é pentacampeão mundial, repetiu os feitos de Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e de Tóquio, Olimpíada disputada em 2021. Com isso, a lenda cubana superou seis estrelas que conseguiram o ouro em quatro olimpíadas seguidas: os americanos Michael Phelps, Carl Lewis, Al Oerter e Katie Ledecky, o dinamarquês Paul Elvstrom e o japonês Icho Kaori.

Nascido em Herradura, Mijaín López começou no esporte cedo, mas não foi na luta. O cubano chegou a se aventurar no beisebol antes de fazer história no wrestling. História que chegou ao fim nesta terça-feira. O cubano, que chegou a ficar dois anos sem treinar depois do ouro nos Jogos de Tóquio, se aposentou. Para demonstrar sua decisão, o atleta deixou suas sapatilhas no centro do tablado e foi ovacionado pelo público presente no ginásio.

Na história do esporte cubano, Mijaín López ocupa o lugar mais alto, ao superar os feitos dos boxeadores pesos pesados Teófilo Stevenson (ouro em Munique-1972, Montreal-1976 e Moscou-1980) e Félix Savón (Barcelona-1992, Atlanta-1996 e Sydney-2000).