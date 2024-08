Ceará vence o lanterna Guarani e encosta na briga pelo G-4 da Série B

O Ceará embalou o quarto jogo sem derrota e encostou de vez na briga pelo G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, no duelo que fechou as disputas da 19ª rodada, a última do primeiro turno, venceu por 3 a 1 o Guarani, na Arena Castelão. Erick Pulga, duas vezes, e Lourenço marcaram para os cearenses, enquanto Caio Dantas, de pênalti, fez o gol de honra do time paulista.

Com o resultado, o Ceará aparece na sexta colocação, com 29 pontos. O Vila Nova, com 30, é o primeiro time dentro da zona de acesso. Já o Guarani vive um momento completamente diferente e segue na 20ª colocação com apenas 11 pontos em 19 jogos. O campeão brasileiro de 1978 segura a lanterna da competição.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Guarani quem começou a partida criando as melhores chances. Mas foi o Ceará que conseguiu abrir o placar em um contra-ataque. Aos 25 minutos, David Ricardo deu um chutão para frente e encontrou Erick Pulga, que avançou em profundidade, cortou a marcação e bateu no cantinho, sem chances para Vladimir.

Depois do gol, o Ceará passou a comandar o duelo, mas o Guarani conseguiu empatar nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 40 minutos, Airton recebeu na área, ganhou do zagueiro, mas foi derrubado pelo goleiro Richard. O árbitro marcou pênalti. Caio Dantas foi para a cobrança e não desperdiçou. Por isso, o duelo foi para o intervalo com o empate por 1 a 1.

Na volta, os times se mandaram ao ataque em busca do gol da vitória. O Guarani quase virou aos dez, quando Caio Dantas recebeu na intermediária e chutou direto. A bola desviou na defesa e quase enganou o goleiro Richard. Do outro lado, o Ceará foi presenteado com um golaço de falta, aos 32 minutos.

Lourenço cobrou uma falta da intermediária, com um chute cheio de curva, e mandou a bola do ângulo do goleiro Vladimir, que saltou e olhou a bola entrar. Já aos 47, o Ceará fechou o placar, mais uma vez com Erick Pulga e mais uma vez com um bonito gol. O camisa 16 recebeu na direita, deixou Jefferson no chão e chutou forte, cruzado e no alto.

Os times voltam a campo no próxima segunda-feira para a disputa da 20ª rodada da Série B. Às 20h, o Guarani recebe o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Um pouco mais tarde, às 21h, Ceará visita o Goiás, no Hailé Pinheiro, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 X 1 GUARANI

CEARÁ - Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia (Paulo Victor); De Lucca, Lourenço (Jean Irmer) e Lucas Mugni (Lucas Rian); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon (Recalde). Técnico: Léo Condé.

GUARANI - Vladimir; Pacheco (Heitor), Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson;

Gabriel Bispo (Daniel dos Anjos), Matheus Bueno e Luan Dias (Marlon Douglas); Airton (Marlon Maranhão), João Victor e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

GOLS - Erick Pulga, aos 25, e Caio Dantas, aos 43 minutos, do primeiro tempo. Lourenço, aos 32, e Erick Pulga, aos 47, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Saulo Mineiro (Ceará) e Douglas, Gabriel Bispo e Jefferson (Guarani).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).