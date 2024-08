Palmeiras tenta superar pior momento para se reerguer contra o Flamengo na Copa do Brasil

O Palmeiras vive um de seus piores momentos sob o comando de Abel Ferreira, mas tem a oportunidade de buscar a melhor das redenções nesta quarta-feira, da mesma forma que pode ver a pressão se intensificar. No Allianz Parque, a partir das 20 horas, terá de reverter a desvantagem de 2 a 0 construída pelo Flamengo no Maracanã para passar das oitavas de final da Copa do Brasil.

Se vencer por vantagem de dois gols, o time paulista garante a vaga direta nas quartas de final, cujos confrontos serão definidos por sorteio. Caso devolva um triunfo por dois gols de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

Ao empatar por 1 a 1 com o Internacional no final de semana, Abel igualou sua pior sequência no time alviverde, com três derrotas e um empate em quatro jogos. A última e até então única vez que uma série como essa aconteceu foi em 2021, antes da final da Libertadores, na qual a equipe encerrou o jejum de vitórias ao bater justamente o Flamengo e ficar com o título continental.

"O importante é ter tranquilidade, como o Abel diz, com a cabeça fria nas decisões, tomar as decisões corretas para que o grupo possa prevalecer nesse momento", disse o lateral-direito Marcos Rocha. "O Palmeiras sabe da responsabilidade, sabe do peso do jogo, da cobrança que existe. É acreditar no que o treinador vai nos passar, confiar, levar para dentro de campo e, se tudo ocorrer bem, a gente vai sair classificado."

Tudo o que envolve o duelo tem sido tratado com muita cautela. O clube preferiu, por exemplo, não revelar as atuais condições de Estêvão, desfalque nos últimos dois jogos por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo. O desfalque confirmado é Maurício, que não pode jogar a Copa do Brasil porque atuou no torneio pelo Internacional, além de Bruno Rodrigues e Piquerez, ambos em recuperação de lesões graves.

O Flamengo chega para o duelo em luto pelo ídolo Adílio, morto na segunda-feira vítima de um câncer no pâncreas e velado nesta terça, véspera da partida. Em campo, o time carioca vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, mas jogou com o time reserva e vivia, até então, sequência de quatro vitórias anteriormente.

Frente ao resultado da partida de ida, no Maracanã, e o momento de ambos os times, os flamenguistas estão em condição mais favorável. Há, contudo, motivos para se preocupar, como a ausência do meio-campista De La Cruz por causa de dores no joelho. Em compensação, Everton Cebolinha está recuperado de dores musculares e foi relacionado, mas deve começar no banco.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO - Matheus Cunha, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS/Fifa).

HORÁRIO - 20 horas.

Local - Allianz Parque, em São Paulo (SP).