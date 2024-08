Fluminense e Atlético-MG jogam em casa para avançar na Copa do Brasil

A quarta-feira será o dia mais movimentado nas oitavas de final da Copa do Brasil, com seis jogos. Fluminense e Atlético-MG buscam a vaga com o apoio de suas torcidas, enquanto o Botafogo precisará superar a pressão adversária em visita ao Bahia.

Como em toda a competição, quem vencer no placar agregado estará classificado, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis. Os oito times classificados garantem um acréscimo de R$ 4,51 milhões na premiação.

O Atlético-MG duela às 19h com o CRB na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No primeiro jogo, viu o time alagoano abrir 2 a 0 rapidamente, mas buscou o empate por 2 a 2. Assim, quem vencer estará classificado.

Esta é a mesma situação do confronto entre Bahia e Botafogo, que duelam no mesmo horário na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), após empatarem por 1 a 1 no Rio.

O Fluminense também terá o apoio de sua torcida no Maracanã a partir das 21h30. Entretanto precisa reverter a derrota por 3 a 2 sofrida para o Juventude no jogo de ida em Caxias do Sul (RS).

Três clubes paulistas estarão em campo. Depois de perder por 2 a 0 para o Flamengo, no Rio, o Palmeiras joga com apoio de sua torcida, no Allianz Parque, às 20h, para tentar reverter a delicada situação.

O Red Bull Bragantino vive situação idêntica, pois perdeu para o também rubro-negro Athletico-PR por 2 a 0, fora de casa. A partida decisiva será realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h.

Às 21h30, o Corinthians visita o Grêmio no Couto Pereira, em Curitiba (PR), em duelo totalmente aberto, já que no primeiro jogo houve empate sem gols.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Bahia x Botafogo (Ida: 1 x 1)

Red Bull Bragantino x Athletico (Ida: 0 x 2)

Atlético-MG x CRB (Ida: 2 x 2)

20h

Palmeiras x Flamengo (Ida: 0 x 2)

21h30

Grêmio x Corinthians (Ida: 0 x 0)

Fluminense x Juventude (Ida: 2 x 3)