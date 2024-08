Quem são os 'vovôs' do skate que foram à pista na Olimpíada de Paris?

A figura de cabelos longos e grisalhos chama atenção quando vai à pista na Praça de La Concorde, local de competição do skate park nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Dallas Oberholzer tem 49 anos e uma vida peculiar. A história fica mais curiosa quando se descobre que ele é o segundo mais velho na competição, atrás ainda de Andrew Macdonald, com 51 anos e lenda do esporte nos anos 1990.

Dallas é de Durban, na África do Sul. Ele tem formações em marketing, pela Damelin, instituição de ensino sul-africana, e em negócios e comércio, pela Universidade de KwaZulu-Natal. O último curso foi concluído em 1996. Dallas, então, guardou os diplomas e foi para o mundo. Quando disputou a Olimpíada de Tóquio, ele relatou que já passou por Canadá e Estados Unidos, se virando com "bicos" e trabalhos informais. Numa dessas, conta ter sido motorista da cantora Janet Jackson em shows.

Outra história que ficou conhecida no Japão foi quando ele lembrou a passagem pelo Pantanal, no Brasil, e teve problemas com o carro atolado. Dallas buscava madeiras para calçar os pneus e tentar sair dali. Segundo sua história, foi aí que enfrentou (e sobreviveu) uma onça pintada.

O ciclo olímpico de Dallas envolveu uma viagem ao Peru. Lá, ele conta ter enfrentado "dragões", mas não como no caso da onça. Os animais míticos foram parte da experiência do skatista com ayahuasca, uma bebida tradicional de povos originários da América Latina, feita à base de plantas usada para cura, rituais e conhecida também pelos "poderes psicodélicos".

"Eu vi dragões! Eu estava voando com dragões. Eu estava debaixo d'água com os dragões. Eu estava deitado tomando sol com os dragões, avançando", contou à agência de notícias Associated Press.

Ele foi a Paris mais pelo divertimento, já que foi eliminado na preliminar com nota 33,83. Desde 2002, Dallas trabalha em uma ONG que ele mesmo fundou, a Indigo Youth Movement, com objetivo de construir pistas de skate na África do Sul. "É tudo sobre conexões, comunidade, entender e aceitar. Se você tiver isso, a chance de crescer vai além do skate."

ANDREW MACDONALD É PERSONAGEM DE "TONY HAWK" E OCTOCAMPEÃO DO X GAMES

O único skatista que é mais velho que Dallas em Paris-2024 é o britânico Andrew Macdonald, de 51 anos. Ele tem oito títulos de X Games nas duplas verticais, junto da lenda Tony Hawk, entre 1996 e 2002. O veterano está na primeira Olimpíada.

Junto de Andrew, a Grã-Bretanha tem mais duas representantes nesta edição: Sky Brown (bronze no park feminino) e Lola Tambling, ambas com 16 anos. Elas sequer eram nascidas quando foi lançado o primeiro jogo de videogame da série Tony Hawk's Pro Skater, em que skatistas dos anos 1990, como Andrew, eram personagens. Em Paris-2024, ele foi aplaudido pelo antigo companheiro quando estreou na pista de La Concorde.

Tanto Andrew quanto Dallas não são os mais velhos desta edição dos Jogos Olímpicos. O atleta mais veterano é o espanhol Juan Antonio Jimenez Cobo, que competiu no hipismo.