Gabriel Jesus faz golaço, é elogiado por Arteta e Arsenal goleia o forte Leverkusen em amistoso

As competições do futebol europeu começam na próxima semana e os clubes fazem os últimos amistosos de preparação. Nesta quarta-feira, o Arsenal recebeu o forte Bayer Leverkusen, sensação da temporada passada, no Emirates Stadium, em Londres, e goleou por 4 a 1. Destaque para o brasileiro Gabriel Jesus, que anotou um belo gol e arrancou elogios do técnico Mikel Arteta.

O Arsenal já vencia por 2 a 0, gols de Zinchenko, aos 8 minutos, e Trossard, no lance seguinte, em belas tramas coletivas, quando veio a pintura do amistoso. Antes do intervalo, Gabriel Jesus arrancou em velocidade pela esquerda, cortou a marcação para dentro e bateu cruzado, sem chances de defesa para Kovar. Saiu em direção à torcida e agradeceu aos céus. Foi reverenciado pelos companheiros, entre eles o compatriota Jorginho.

Arteta trocou 10 peças para o segundo tempo, deixando apenas o goleiro David Raya até o fim, enquanto Xabi Alonso modificou oito jogadores. Com as equipes remodeladas, deu tempo de Havertz ampliar e de Hlozedk anotar o gol de honra dos campeões alemães.

Satisfeito com o ímpeto da equipe, Arteta celebrou o resultado e também a vontade de Gabriel Jesus. "A primeira sensação quando o vi depois de falar com ele no fim da temporada é que ele quer fazer algo diferente. Eu pude sentir isso. Sua energia está diferente, a maneira como ele parece é diferente, a maneira como ele se move é diferente. Ele realmente quer isso", admitiu o treinador.

Arteta ainda elogiou seus comandados em geral. "Estou muito satisfeito com o desempenho contra um time muito forte, com jogadores muito bons e extremamente bem treinados", disse. Antes da estreia oficial na temporada, diante do Wolverhampton, no dia 17 de agosto, pelo Campeonato Inglês, o Arsenal ainda enfrenta o Lyon, domingo, pela Emirates Cup, também em Londres.

Ainda nesta quarta-feira, a Inter de Milão levou 2 a 0 do Al-Ittihad, gols de Diaby. O reformulado Atlético de Madrid fez 6 a 1 no modesto Kitchee, enquanto o Paris Saint-Germain empatou com o Sturm Graz por 2 a 2.