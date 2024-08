Athletico-PR volta a vencer o Red Bull Bragantino e avança na Copa do Brasil

Pelo quarto ano seguido, Athletico-PR está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira voltou a vencer o Red Bull Bragantino, desta vez, por 3 a 2, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no jogo de volta das oitavas de final e carimbou o passaporte para a sequência do torneio mais rentável do futebol brasileiro. Canobbio, Mastriani e Fernandinho fizeram os gols do time visitante, enquanto Thiago Borbas, duas vezes, descontou já no fim do jogo.

No jogo de ida, disputado na Ligga Arena, em Curitiba, na semana passada, o Athletico-PR venceu por 2 a 0. Além da vaga nas quartas de final, o time paranaense também embolsou mais de R$ 4,5 milhões de premiações. O adversário nas quartas será definido através de um novo sorteio, na sede da CBF.

Desde 2021, quando disputou a final contra o Atlético-MG, o Athletico-PR vem chegando nas quartas de final pelo quarto ano seguido. O time paranaense busca o bi, já que foi campeão em 2019.

Jogando em casa e precisando de virada para avançar, o Red Bull Bragantino começou a partida fazendo pressão na área adversária e quase abriu o placar aos 18 minutos. Depois de uma cobrança curta de escanteio, Lincoln limpou a marcação e chutou firme, mas acertou o travessão. Mosquera pegou a sobra e também carimbou a trave.

A resposta do Athletico-PR, porém, veio em forma de gol. Aos 19, em um contra-ataque rápido, Cuello encontrou Canobbio avançando em velocidade, que dominou e bateu na saída de Cleiton, que nada pôde fazer. A partir daí, o duelo seguiu movimentado, mas nenhum dos times conseguiu levar perigo ao gol adversário. Por isso, foi para o intervalo com a vitória parcial do time visitante.

Na volta do segundo tempo, o Red Bull Bragantino esboçou uma reação, mas foi o Athletico-PR que voltou a balanças às redes. Aos 16 minutos, Cuello armou o contra-ataque, tocou para Gabriel, que com dois toque na bola, encontrou Mastriani livre, que só teve o trabalho de mandar para o fundo do gol. Minutos depois, o time paranaense marcou mais um.

Aos 28, Mastriani foi derrubado na entrada da área e o árbitro marcou falta. Mas, após analisar o VAR, foi confirmada que a falta foi dentro da área, portanto pênalti. Fernandinho foi para a cobrança e não desperdiçou.

Já no final do duelo, Thiago Borbas descontou duas vezes. Aos 41 fez de cabeça e aos 43, marcou após vacilo do goleiro Léo Link. Não deu mais tempo para buscar a vaga.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 3 ATHLETICO-PR

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Douglas Mendes (Eduardo Sasha) e Luan Cândido; Jadsom Silva (Eric Ramires), Lucas Evangelista e Lincoln (Jhon Jhon); Helinho (Vitinho), Thiago Borbas e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnico: Pedro Caixinha.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Erick (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian (Gamarra) e Zapelli (Gabriel); Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Martín Varini.

GOLS - Canobbio, aos 19 minutos, do primeiro tempo. Mastriani, aos 16, Fernandinho, aos 28, e Thiago Borbas, aos 41 e aos 43, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan Cândido e Helinho (Red Bull Bragantino) e Cuello e Thiago Heleno (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 137.805,00.

PÚBLICO - 4.046 total.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).