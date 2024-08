Brasil é eliminado no revezamento 4x100m masculino no atletismo em Paris-2024

O Brasil não conseguiu avançar à final do revezamento 4x100 metros no atletismo masculino, nesta quinta-feira, na Olimpíada de Paris-2024. Sem a presença de Paulo André, a equipe formada por Renan Galina, Erik Cardoso, Felipe Bardi e Gabriel dos Santos terminou no 14º lugar geral com o tempo de 38s73.

O quarteto ficou em sexto lugar em sua bateria, na qual avançavam apenas os três primeiros colocados, além dos dois times mais velozes no geral. Os Estados Unidos lideraram o grupo dos finalistas, com 37s47. A equipe americana contou com Christian Coleman, Fred Kerley, Kyree King e Courtney Lindsey no Stade de France, nos arredores de Paris.

Um dos melhores velocistas do País nos últimos anos, Paulo André ficou fora do revezamento porque vem perdendo rendimento nos últimos meses. Em Paris-2024, ele foi o último colocado de sua bateria nas eliminatórias dos 100 metros, com o tempo de 10s46. O velocista chegou a correr a prova em 10s02 em 2018, se tornando o segundo homem mais rápido da história do Brasil, atrás apenas de Robson Caetano.

No entanto, não vinha repetindo essa performance nos últimos anos. Ao fim da prova dos 100m, ele admitiu que sua participação no Big Brother Brasil, da TV Globo, em 2022, atrapalhou sua preparação para os Jogos de Paris-2024.

"Influenciou muito. Não vou ser hipócrita e dizer que não influenciou. Para ser atleta, chegar aqui e conquistar uma medalha, algum ato tem que ser sacrificado. E eu optei por não sacrificar e está tudo bem. Essa foi minha escolha. Tive uma oportunidade, abracei e não me arrependo", afirmou após a prova. Um mês antes dos Jogos Olímpicos, Paulo André se lesionou, mas também não quis usar isso como justificativa para o resultado ruim.

O Brasil também competiu nesta primeira sessão do dia no atletismo no arremesso do peso. Mas não conseguiram avançar à final. Ana Caroline Silva registrou 17,09 metros enquanto Lívia Avancini registrou 16,26m. Elas terminaram na 23ª e na 29ª posições no geral, respectivamente.