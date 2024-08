Duda e Ana Patrícia traçam meta pelo ouro no vôlei de praia em Paris-2024: 'Dar o nosso melhor'

Classificadas para disputar a medalha de ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Duda e Ana Patrícia não querem baixar a guarda. Após superar a batalha das semifinais ao derrotar a dupla australiana nesta quinta-feira, a meta agora é coroar a campanha buscando o lugar mais alto do pódio.

"Estamos na final olímpica. Agora é descansar, curtir esse momento, mas estudar muito (as rivais) porque amanhã (sexta-feira) estaremos de volta para disputar a final. É continuar trabalhando, fazer tudo do mesmo jeito até aqui. Dar o nosso melhor", afirmou Duda.

Destaque na vitória de 2 sets a 1 sobre Mariafe e Clancy, Ana Patrícia vibrou muito com o triunfo de virada. Às vésperas da final olímpica, ela fez um breve relato sobre a campanha realizada em Paris.

"Passamos por muitos desafios. Tivemos que nos desdobrar, achar caminhos diferentes e conseguimos chegar. Agora é cuidar do corpo dar o último passo. Mas sabemos que, com o que fizemos, esse momento vai ficar na história", comentou Ana Patrícia.

Ana Patrícia e Duda fizeram até aqui uma campanha impecável. Após derrotarem duplas do Egito, da Espanha e da Itália na primeira fase, despacharam japonesas e letãs na etapa eliminatória. Na final, as adversárias serão as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson. A partida está agendada para esta sexta-feira, às 17h30 (de Brasília).