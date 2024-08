Zé Roberto Guimarães valoriza busca pelo pódio após queda na semi em Paris: 'Bronze vale muito'

O técnico Zé Roberto Guimarães quer ver a seleção brasileira feminina de vôlei encerrando os Jogos Olímpicos de Paris-2024 mais uma vez no pódio. Passada a frustração da derrota para os Estados Unidos nesta quinta-feira, pelas semifinais do torneio, ele comentou sobre a importância de conquistar a medalha de bronze.

"A expectativa era pelo ouro. Mas não deu. Você está representando o seu País. Fizemos o nosso melhor, perdemos por 3 a 2 e agora temos mais um jogo pela frente. Temos que levantar a cabeça porque a medalha de bronze vale muito", afirmou o treinador.

O pouco tempo de intervalo entre a decepção da semifinal e a partida que vale o bronze é o grande desafio do treinador para motivar suas atletas. A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra neste sábado para enfrentar a Turquia, que caiu para a Itália na outra semifinal da competição.

O confronto está agendado para este sábado, às 12h15 (horário de Brasília). Já a decisão pelo ouro acontece no dia seguinte, quando Estados Unidos e Itália vão brigar pelo título Olímpico.

"O momento é de reconstruir e tentar fechar essa competição com vitória. Caiu, mas agora tem que levantar em 12 horas. Tem o luto, que vai acontecer, Mas vamos reagir. Triste é sair daqui sem medalha", comentou.

A central Thaisa disse que o grupo vai precisar reagir rápido para coroar a preparação com a conquista de uma medalha. Mesmo que seja de bronze. "Sentimos que podíamos, mas deixamos escapar. Mas temos que saber que tinha um grande time do outro lado também. Está doendo muito, mas esse grupo merece estar no pódio", afirmou.